Madrid on mures Venemaalt lähtuva Kataloonia kriisi sekkumise pärast

Hispaania esindajad ütlesid esmaspäeval Euroopa Liidu välis- ja kaitseministrite kohtumisel, et on Kataloonia kriisiga seoses mures Venemaalt lähtuva "desinformatsiooni ja manipulatsioonide" pärast.

Madrid oli reedel öelnud, et on mures Vene tegevuse pärast sotsiaalmeedias, sest veebis laialt levinud eksitavad uudised ja pildid pingestasid vastasseisu Hispaania valitsuse ja katalaanide vahel pärast 1. oktoobril toimunud iseseisvusreferendumit.

Oodatakse, et EL-i ministrid suurendavad rahastust Vene desinformatsioonile vastu seismiseks.

"Tõstatan küsimuse, kuidas on arenenud desinformatsioon ja manipulatsioonid referendumi ja sellele järgnenud sündmuste asjus," ütles Hispaania välisminister Alfonso Dastis.

"Need desinformatsiooni- ja manipuleerimise olukorrad ei kerki esile mitte ainult meie idatiival, vaid ka teistes valdkondades, lisas Dastis.

Hispaania kaitseministri Dolores de Cospedali sõnul on selge, et paljud Kataloonia kriisi käsitlenud sotsiaalmeediapostitused tulid Venemaalt, kuigi otseseost Venemaa valitsuse ja kampaania vahel pole veel kindlaks tehtud.

"On tähtis, et me teame, et on teatud grupid, mis võivad olla era- või avalikust sektorist, mis üritavad sekkuda siseriiklikku poliitikasse, mis üritavad mõjutada ja luua Euroopas ebastabiilseid olukordi," lisas De Cospedal.

"Meil on kohustus kuulutada avalikult, et avalikkus teab sellest ja et sellega võideldakse," ütles ta.

Hispaania meedia on süüdistanud Kataloonia kriisis destabiliseeriva rolli etendamises Moskva toetatud väljaandeid nagu Russia Today ja Sputnik, millel on hispaaniakeelne teenistus.

EL-i välispoliitika juhi Federica Mogherini sõnul ootab ta esmaspäeval toimuvalt ministrite kohtumiselt, et nad nõustuvad tema sooviga rohkem rahastada EL-i strateegilise kommunikatsiooni rakkerühma.