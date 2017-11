"Ja edaspidi igas vahepunktis, kui see ravim liigub hulgimüüjani või sealt edasi apteeki, on võimalik jälgida tema teekonda. Ning kui ravim ostetakse apteegist, siis see märgis deaktiveeritakse," lisas ta.

Ravimite Ehtsuse SA juhataja Raul Mitt selgitas, et kui ravim suunatakse müüki, siis see märgis aktiveeritakse Euroopa ühtses infosüsteemis.

Sel aastal on maksu- ja tolliamet konfiskeerinud 350 juhul suurtes kogustes ehk kaugmüügiks mõeldud ravimeid. Psühhotroopseid ravimeid on avastatud 60 ja steroide 20 korral.

