Missouri osariigi peaprokurör alustas ulatuslikku juurdlust, et selgitada välja, kas tehnoloogiahiid Google on rikkunud osariigi seadusi, mis puudutavad tarbijakaitset ja monopolide vastaseid reegleid.

Peaprokurör Josh Hawley kinnitas esmaspäeval, et on andnud välja kohtukutse uurimaks Google-i poolset kasutajate andmete kogumist, teiste veebilehtede sisu kasutamist ning väidetavaid otsingumootori manipulatsioone, millega Google on tõstnud esiplaanile endaga seotud teenuseid, vahendas Wall Street Journal.

Hawley selgitas, et tema poolt algataud juurdlus on osaliselt tingitud 2,7 miljardi dollari suuruse trahviga, millega Euroopa Liit karistas käesoleva aasta juunis Google'i just nimelt selle eest, et ettevõte kuritarvitas oma domineerivat positsiooni otsingumootorina ja eelistas endaga seotud teenuseid.

"Me oleme mures, et nad on sarnast tegevust praktiseerinud ka Ameerika Ühendriikides," lausus Missouri peaprokurör ajakirjanikele.

Google pole Missouri juurdlust veel kommenteerinud, EL-i poolt määratud karistuse on ettevõte edasi kaevanud.