Konsultant võrdleb: PPA juht teenib justkui vähe, riigikogu liige parasjagu

Tippjuhtide palga kujundamisele on konsultandi sõnul selged alused. Töö keerukus ja vastutuse suurus, mis tippjuhtide puhul on sageli seotud varade mahu ja inimeste arvuga. Ning kindlasti ka tulemuslikkus ehk kui hästi seda tööd tehakse.

Rae sõnul on palk alati emotsionaalne ning vaatenurgast sõltuv teema: teda ei ole kunagi liiga palju või on teda jällegi liiga vähe.

