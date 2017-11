Ahistamises kahtlustatud Steve Jurvetson lahkus enda asutatud firmast

DFJ teatas Jurvetsoni otsusest esmaspäeval aktsionäridele saadetud kirjas, vahendas väljaanne Recode.

"Steve Jurvetson lahkub alates tänasest poolte kokkuleppe DFJ-ist. DFJ kultuur on olnud ja on ka edaspidi rajatud väärtustele ja aususele kõigis meie tegevustes. Me oleme keskendunud nii oma portfoolios olevate ettevõtete edule kui ka ettevõtte pikaajalisele visioonile ning jätkame tegutsemist kõrgeimatest professionaalsetest standarditest lähtudes," seisis DFJ-i teates.

Ettevõtte teates lahkumise põhjust ei maininud, kuid allikate väitel oli juurdlus tuvastanud Jurvetsoni puhul käitumist, mis oli olnud vastuvõetamatu ja seotud halva tooniga naissoost ettevõtjate suhtes.

Jurvetson kommenteeris teemat Recode'ile järgmise lausega: "Ma lahkun DFJ-ist, et keskenduda isiklikele küsimustele, sealhulgas sellele, et astuda juriidilisi samme nende vastu, kes on mind laimanud."

Jurvetsoni lahkumine leiab aset ajal, mil tema enda ettevõtte uuris teda seoses ahistamisega. Ühe naissoost ettevõtja Keri Kukrali sõnul oli selline käitumine DFJ-is väga levinud, kuigi ta oma postituses otsesõnu Jurvetsoni ei maininud.

Tookord teatas DFJ, et neile polnud laekunud ühtegi kaebust oma partneritelt või investoritelt. "Varem suvel saime me teada kaudsetest ja teistest allikatest lähtuvatest väidetest ühe meie osaniku, Steve Jurvetsoni kohta. Me alustasime koheselt sõltumatut juurdlust, mis kestab praeguseni," selgitas DFJ-i kõneisik tookord.

Jurvetson kuulub praegu ka SpaceX-i ja Tesla juhatusse.