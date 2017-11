Davis: Briti parlament saab võimaluse hääletada iga Brexiti-leppe üle

Peaminister Theresa May oli juba pikemat aega surve all, sest rahvasaadikud, sealhulgas ka osa parteikaaslasi, nõudsid temalt võimalust sisuliselt hääletada iga leppe üle, mille alusel Ühendkuningriik EL-ist lahkub. Parteikaaslased survestasid peaministrit muuhulgas ähvardusega hääletada vastu eelnõule, mis on May sõnul edasise Brexiti-protsessi eelduseks, vahendasid Reuters, Yle ja BBC.

"Ma saan praegu kinnitada, et kui me oleme jõudnud kokkuleppeni, tuleme me välja spetsiaalse eelnõuga, millega seda kokkulepet rakendada," ütles minister Davis esmaspäeval alamkojas. "See tähendab ka seda, et parlamendil on võimalus debateerida, uurida ja hääletada selle lõpliku kokkuleppe üle, mille me Euroopa Liiduga sõlmime. See lepe püsib ainult siis, kui parlament selle heaks kiidab."

Analüütikute sõnul oligi Davise lubaduse näol vastutulekuga erakonna mässulisemale tiivale enne teisipäevast hääletust nn EL-ist lahkumise eelnõu üle. May on rõhutanud, et eelnõu vajab heakskiitmist, et anda ettevõtetele kindlus, et reeglid pärast Brexitit ei muutu. Sisuliselt võetakse eelnõuga suur hulk Euroopa Liidu reegleid osaks Briti seadustest. Rahvasaadikud on teinud eelnõu asjus lausa 186 lehekülge erinevaid parandusettepanekuid, millega soovivad osaliselt tagada ka seda, et parlament Brexiti-protsessis kõrvaltvaatajaks ei jääks.

Samas pole hetkel veel selge, kuivõrd piisavaks sammuks skeptikutest konservatiivid ja opositsioon valitsuse lubadust peavad.