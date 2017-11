Maasikas Brexitist: aega hakkab napiks jääma

Eesti valitsuse Brexiti-koordinaator Matti Maasikas tunnistas, et Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi läbirääkimistel viimase väljaastumise (Brexit) tingimuste üle hakkab aega väheks jääma, kuid võimalus kokkuleppeks on siiski veel olemas.

"Aega hakkab napiks jääma. Aga võimalus kokkuleppele jõuda on jätkuvalt olemas. Ma isiklikult olen ikkagi optimistlik, et kokkuleppele jõutakse," ütles Maasikas esmaspäeval BNS-ile.

"Detsembri ülemkoguni(, kus Euroopa Liidu valitsusjuhid peaks andma oma hinnangu läbirääkimistele - BNS) on ju veel viis nädalat," lisas Eesti-sisese ametkondadevahelise Brexiti-töörühma juht Maasikas.

Euroopa Liidu valitsusjuhid oleksid pidanud juba oktoobri ülemkogul Brexiti kõneluste edu korral andma oma nõusoleku läbirääkimiste teise etapi alustamiseks. Kuna aga läbirääkimistel Ühendkuningriigi lahkumistingimuste üle pole EL-i hinnangul piisavat edu saavutatud, lükkus heakskiidu andmine teise etapi alustamiseks 14.-15. detsembri ülemkogusse. Läbirääkimiste teises etapis pannakse paika Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevased suhted.

"Tegelikult on mõlemale läbirääkimiste osapoolele selge, et tuleb jõuda kokkuleppele. On selge ka see asi, mille osas tuleb jõuda kokkuleppele, see, mis on praegu kõige keerulisem - rahaliste suhete lahendamine, rahaline kokkulepe," rääkis Maasikas.

Väidetavalt on Euroopa Liit esitanud Ühendkuningriigile lahkumisarve suuruseks umbes 60 miljardit eurot, millega Briti valitsus seni ei ole nõustunud. 2019. aasta märtsis Euroopa Liidust lahkuv Ühendkuningriik on lubanud katta oma osa EL-i eelarvest kuni praeguse eelarveraamistiku lõpuni 2020. aastal, kuid EL ootab, et britid kinnitaksid oma seotust ka kohustustega, mille väljamaksmine võib toimuda kaugemas tulevikus nagu EL-i antud laenugarantiid või euroametnike pensionid.

Maasikas rõhutas ka Eesti valitsuse kindlat toetust Euroopa Liidu poolsele läbirääkimiste juhile Michel Barnier'le. "Me usaldame oma läbirääkijat, Michel Barnier'd. Ta on teinud ja teeb väga head tööd," ütles Eesti valitsuse Brexiti-koordinaator.

Barnier ütles pühapäeval, et koostab varuplaani juhuks, kui lahutuskõnelused Suurbritanniaga, milles tuleks kahe nädala jooksul võtmeküsimustes esialgsele kokkuleppele jõuda, peaksid läbi kukkuma. Reede lõppenud EL-Briti läbirääkimiste järjekordses voorus olulist edu ei saavutatud.

Anonüümsust palunud EL-i diplomaadid ütlesid neljapäeval, et ühendus on valmis alustama Suurbritanniaga kaubanduskõnelusi jaanuaris, kui detsembriks on toimunud piisav edasiminek. Suutmatus detsembriks lahutustingimustes kokku leppida tooks ilmselt kaasa läbirääkimiste teise faasi alustamise edasilükkamise veebruari või märtsi EL-i tippkohtumiste järgsesse aega.

See jätaks kokkuleppele jõudmiseks aega vaid pool aastat, sest Barnier on öelnud, et läbirääkimised peaksid lõpule jõudma 2018. aasta oktoobris, et anda Euroopa Parlamendile piisavalt aega Suurbritannia lahkumislepingu ratifitseerimiseks.

Vastavalt Euroopa Liidu Lissaboni lepingu artikkel 50-le, peab riik pärast lahkumisteadet EL-ist hiljemalt kahe aasta jooksul välja astuma. See tähendab, et Ühendkuningriik peab EL-ist lahkuma hiljemalt 2019. aasta 29. märtsil.