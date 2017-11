Iisrael kasutab peaministri sõnul Süürias ka edaspidi jõudu

Rühmitus on Iraagis välja õpetanud mõjuka omakaitseüksuse Hashed al-Shaabi, ütles Khashan. Lisaks on Hizbollahil "agendid" Jeemeni kodusõjas, kus nad toetavad keskvõimuga sõdivaid huthimässulisi.

Kuigi USA ja Pärsia lahe riigid peavad Hizbollahi terroriorganisatsiooniks ning on kehtestanud sellele majandussanktsioonid, on rühmitusel keskne roll regionaalsetes konfliktides.

Esimeses Liibanoni sõjas 1980. aastatel loodud Hizbollah on rahalise, poliitilise ja sõjalise toetuse saamiseks pöördunud alati peamiselt Iraani poole. Rühmitus on ainus, mis suutis säilitada oma relvaarsenali 15 aastat kestnud Liibanoni kodusõja lõppu 1990. aastal.

Iisrael on hoidunud sõjategevusse sekkumast, kuid teinud kümneid õhulööke, et takistada relvasaadetisi Hizbollahile, mis võitleb koos Süüria presidendi Bashar al-Assadi vägedega.

Iisrael on pikka aega süüdistanud Iraani Süüria kodusõja ärakasutamises, et saata oma sõdureid ja liitlaseks oleva Liibanoni šiiarühmituse Hizbollahi võitlejaid Süüria lõunapiirkondadesse juudiriigi piiri lähedale.

Peaminister Benjamin Netanyahu hoiatas esmaspäeval, et Iisraeli kavatseb ka edaspidi vajadusel kasutada sõjalist jõudu, et hoida Iraani toetatud väed eemal oma aladelt.

