Lähisuhtevägivalla projektiga viiakse kodust minema ründaja

Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitika osakonna nõuniku Airi Mitendorfi sõnul on programm mõeldud nii nais- kui ka meesohvrite aitamiseks, kirjutab Eesti Päevaleht.

Mitendorf märkis, et projekt tähendab ennekõike muutust ideoloogias, mille järgi seni ainult karistati süüdlast, kuid edasine jäi vägivallatseja ja ohvri mureks.

"Tahame, et abiorganisatsioonide kaudu tuleks kannatanule kohe abi ja et kannatanul oleks puhveraeg, et teha otsuseid rahulikus keskkonnas. Maailma statistika näitab, et vägivalla ohvritel on oht kodutuks jääda, kuna ei ole võimalik ära minna, sest pole raha rendipinna jaoks," lisas Mitendorf.



Kui pikaks ajaks saab ründajat kodust eemal viibima määrata, ei ole praegu paika pandud ning optimaalse ajavahemiku piiritlemine ongi projekti üks eesmärk.

"See on kõige keerulisem küsimus, mida tahaksimegi läbi proovida. Osas riikides on see aeg 48 või 72 tundi. Meie pole seda veel määratlenud, vaid eesmärk on saada ohvrit toetav süsteem võimalikult ruttu tööle ja siis vaadata, kui palju aega vaja on. Me ei tohi seada ohtu ka vägivallatsejat, sest temalgi on inimõigused, kuid vastutus peab minema vägivallatsejale," lisas ta.

Eesti on eeskuju võtnud Lätist, Austriast ja Suurbritanniast ning Lätis toimivas sarnases programmis on ründaja ajutise eemalhoidmise maksimumaeg kaheksa päeva.

Pärnumaa projekt kestab kevadeni ja seejärel otsustatakse, kuidas programmi juba täismahus rakendada ja milliseid muudatusi on vaja teha.