Kilekotiraha uurimine heidab varju Pevkurile

Kiho väiteid uurinud riigiprokuratuur ei suutnudki toona tõestada, et Palling oleks keskkonnakomisjonis pakendiaktsiisi seadust ärimeestele soodsalt mõjutanud, kusjuures üheks suureks takistuseks sai asjaolu, et riigikogu keeldus keskkonnakomisjoni istungi salvestisi uurijatele andmast, põhjendades keeldumist sellega, et parlamendi õigus täita segamatult oma põhiseaduslikke ülesandeid kaalub üles uurimise huvi.

Postimehe küsimustele kirjalikult vastanud Pevkur tunnistas, et tunneb Leenurme, kuid eitas igasugust seost nn kilekotirahaga ning sama väitis ka Leenurm, kes on oma kunagise kompanjoni Kihoga praeguseks tülli läinud.

