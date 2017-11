Donald Trump Jr. avalikustas pärast Atlanticu artiklit kogu kirjavahetuse sotsiaalmeediavõrgustikus Twitter.

"Siin on kogu Wikileaksiga peetud vestluskett, mille seas kolm minu vastust ja mille keegi kongressikomiteest otsustas valikuliselt lekitada. Väga irooniline," lisas Donald Trump Jr.

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA