Haigekassa: laste hambaravi raha taha jääda ei tohiks

Eelmisel nädalal pöördus alaealine Mati Maxilla Hambakliiniku Tallinna osakonda, sest Maxilla OÜ on üks paljudest haigekassa lepingupartneritest, kus alla 19-aastastele lastele võimaldatakse ka tasuta hambaravi. Vaatamata eeltoodule, tasuta siiski Mati oma hambaid Maxillas sel aastal enam ravida ei saanud.

Eesti Rahvusringhäälingu raadiouudistele antud kirjalikus kommentaaris ütles AS Maxilla juhatuse liige Ragnar Abel Mati juhtumi selgituseks, et raviasutustes, mis on sõlminud lepingu haigekassaga, on kaks ravijärjekorda - tasuline ja haigekassa poolt hüvitatav järjekord. Ilmselt on hüvitatavad hambaravi ajad selleks aastaks broneeritud ning järjekord lastele tasuta hambaravi saamiseks ulatub uude aastasse. Kuna aasta lõpuni on jäänud alla kahe kuu, lisas Abel lõpetuseks, et järjekorra pikkus jääb normaalsuse piiresse.

Haigekassa Harju osakonna direktori Ado Viigi sõnul on Mati juhtum äärmisel kahetsusväärne. Olukorra lahendusena sõnas Viik, et hambaraviasutustel on haigekassaga sõlmitud küll erinevate tingimuste ja mahtudega lepingud, aga mahte saab jooksvalt muuta.

Viigi kinnitusel on haigekassal partneriga kokku lepitud ja lepingus kirjas, et juhul kui partner näeb, et tema poole pöördujate arv on eelmise aastaga võrreldes suurenenud ja selle aasta lepingust ei piisa kõigi patsientide raviks, siis partner pöördub haigekassa poole ja annab sellest mõistlikul ajal teada.

"Praegusel juhul laste hambaravi eelarve osas, jah väga n-ö laiutada ei ole, aga kindlasti ei ole ka niisugust puudujääki, et praegu, novembri alguses, me peaksime panema raha pärast lapsed jaanuarisse järjekorda. Kindlasti ootame me Maxillalt pöördumist," rääkis Viik.

Ta lisas, et prioriteediks on tagada lastele tasuta hambaravi ja lepingu mahtude muutumises ei ole midagi erilist:

"Ega siis sellesse lepingusse raha kinni ei jää, kus mingisugusel X põhjusel antud situatsioonis inimesed varasemas hulgas ei pöördu. Kui nad pöörduvad teisele poole, siis suuname raha ikka sinna, kuhu lähevad patsiendid."