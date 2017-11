Financial Times: Rootsi pangad tunnistavad kinnisvarabuumi lõppu

Rootsi aastakümneid kestnud kinnisvarabuum on lõppenud kinnitasid kahe suurpanga juhid ajalehele Financial Times. Samas rõhutasid SEB ja Handelsbanken, et suurpangad pole silmitsi valusate tagajärgedega, kui odavatest laenudest toituv "pidu" läbi saab.

"Me näeme ohusignaale," tunnistas SEB tegevjuht Johan Torgeby Financial Timesile. "Pole võimalik, et eraisikute laenukoormus võiks jätkata kasvamist. Seal ei ole enam püsivust."

"Rootsi kinnisvarahinnad on olnud tulipunased, alates 2007. aastast on need tõusnud aastas keskmiselt ligi kuus protsenti," lisas ta ja märkis, et olukord, kus leibkondade võlakoormus on 1,6 korda suurem vabalt kasutatavast sissetulekust, on pälvinud tururegulaatorite kriitikat.

Ka Handelsbankeni tegevjuht Anders Bouvin nentis, et kinnisvaraturg on mõnevõrra üle kuumenemas. "Üldiselt tunneb vähem inimesi huvi uute korterite vastu ja tehingute arv on vähenemas."

Rootsi kinnisvarahinnad langesid septembris 1,5 protsenti ja tegemist oli viimaste aastate esimese hinnalangusega. Väidetavalt peegeldab see nii meetmeid, mida on kehtestatud riskantsemate laenude piiramiseks, kui ka asjaolu, et uut kinnisvara on rohkem saada.

"Selleks on kulunud kümme aastat, kuid me oleme tasemel, kus uute kodude osas vastab nõudlus pakkumisele," rääkis Torgeby ja lisas, et SEB on juba paar aastat vähendanud laenamist üldisest turutasemest allapoole. "Me usume, et tulemuseks on lihtsalt tervislik hindade stabiliseerumine."

Samas selgub esmaspäeval avaldatud uuringust, et rootslased on oma kinnisvaraturu suhtes muutunud oluliselt pessimistlikumaks ja vaid 43 protsenti leibkondadest eeldas, et kinnisvarahinnad veel kasvavad.

Hirm võimaliku kinnisvaraturgu puudutava languse ees on mõjutanud ka Rootsi pankade aktsiate hindu, kuid UBS-i analüütiku Johan Ekblomi hinnangul on hirm siiski enneaegne ning kuni 10-protsendilise hindade korrigeerimisega saab kinnisvaraturg hakkama.