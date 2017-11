Ratnik rääkis teisipäeval Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) korraldatud infoüritusel, et Eesti riik oma kulud kokku löönud ja kahjunõude kaartide tootjafirmale Gemaltole esitanud.

"Kindlasti juristid tegelevad teemaga ja kui on rohkem selgust, saame sellest rääkida. Eesti riik on nõude esitanud ja see on töös," kinnitas Ratnik ja lisas, et nõue läks välja riigi poolt välja septembri alguses.

"Kui küsite riigi kulude kohta, vastan, et kulude lõplik vaade saab selgeks siis, kui viimane ID-kaart on uuendatud või uuendamata kaart välja vahetatud, sest mõjutatud kaarte on 750 000 - iga kaart omab mingil määral Eesti riigi jaoks kulusid," lisas ta.

Kui suure nõudega on tegemist, ei soovinud Ratnik kommenteerida, kuid rõhutas, et advokaadid teevad oma tööd väga hästi.

RIA eID valdkonna juht Margus Arm kutsus inimesi üles oma ID-kaarte uuendama, sest kauguuendamine on viimase nädalaga langenud.

Tema sõnul on e-residendid oma kaarte aktiivselt uuendanud. "Eileõhtuse seisuga oli uuendatud umbes 3800 e-residendi kaarti, see on tegelikult väga hea number," lausus ta.

Krüpteerimine ei ole praegu võimalik, kuid Arm ütles, et aktiivne arendustegevus käib ja loodetavasti suudetakse krüpteerimistarkvara kasutajatele pakkuda enne jõule.