Briti peaminister Theresa May süüdistas esmaspäeval Venemaa valitsust valimistesse sekkumises ja "vabade ühiskondade õõnestamises", vahendas Briti ringhääling BBC.

May ütles Londonis peetud kõnes, et tal on Vene presidendile Vladimir Putinile "väga lihtne sõnum". Ta peab valima väga "teistsuguse tee" sellest, millel käies on Venemaa viimastel aastatel annekteerinud Krimmi, õhutanud konflikti Ukrainas ning küberrünnanud valitsusi ja parlamente üle Euroopa.

Venemaa võiks olla lääneriikide väärtustatud partner, kuid vaid siis, kui Venemaa "mängib vastavalt reeglitele", ütles May.

"Venemaa on korduvalt rikkunud mitme Euroopa riigi õhuruumi ja käivitanud püsiva küberluure ja segamiskampaania... See on palju muu hulgas hõlmanud sekkumist valimistesse ning Taani kaitseministeeriumisse ja Saksa parlamenti häkkimist," lisas peaminister.

May sõnul Venemaa "sokutab libauudiseid", et "külvata läänes lahkhelisid".

"Teame, mida te teete ja teid ei saada edu, sest te alahindate meie demokraatiate vastupidavust, vabade ja avatud ühiskondade kestvat tõmbejõudu ning lääneriikide pühendumust meid siduvatele allianssidele."

Ajal, mil Ühendkuningriik ja Euroopa Liit kaardistavad maailmas uut kurssi, püsib Ühendkuningriik pühendununa NATO-le ja "meie liberaalseid väärtusi tugevdava" Brexiti leppe sõlmimisele. Tugev majanduspartnerlus Ühendkuningriigi ja EL-i vahel saaks olema kaitse Venemaa agitatsiooni eest Euroopas, ütles peaminister.

"Astume vajalikud sammud Venemaa tegevusele vastu seismiseks..., kuid see ei ole see koht, kus tahame olla, ega suhe Venemaaga, mida tahame," lisas May.

"Me ei taha naasta külma sõtta või olla (Venemaaga) pidevas vastasseisus," rõhutas ta.

"Venemaal on ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmena võime ja vastutus etendada tähtsat rolli rahvusvahelise stabiilsuse edendamisel," lausus peaminister.

"Venemaa suudab valida ja loodan, et ühel päeval ka valib selle teise tee. Kuid niikaua, kuniks Venemaa seda ei tee, kavatseme ühiselt kaitsta oma huve ja rahvusvahelist korda, millest need sõltuvad," ütles May.