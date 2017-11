Ajaleht The Times kirjutab, et Saudi Araabias oma mõjuvõimu kasvatav kroonprints Mohammad bin Salman on avanud Lähis-Idas järjekordse rinde sekkudes Palestiina Omavalitsuse poliitikasse, kus ta nõuab ka USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni rahuplaani toetamist.

Palestiina Omavalitsuse president Mahmoud Abbas kutsuti eelmisel nädalal Riyadhi, kus ta kohtus Saudi Araabia kroonprintsiga. Kohtumise täpsem sisu aga erilist kajastamist ei leidnud, muuhulgas seetõttu, et samal ajal korraldati kroonprintsi käsul ulatuslik korruptsioonivastane operatsioon, mille käigus peeti kinni hulk teisi printse, ministreid ja ärimehi. Samuti pälvis samal perioodil tähelepanu Liibanoni peaministri Saad Hariri tagasiastumine, millega oli samuti seotud Saudi Araabia surve, kirjutab The Times.

Samas on teada, et kohtumine Abbasiga oli seotud president Trumpi väimehe ja nõuniku Jared Kushneri plaaniga leppida kokku rahus Iisraeli ja Palestiina esindajate vahel.

Iisraeli allikate kohaselt oli Saudi kroonprints öelnud Abbasile, et viimasel tuleks leppida iga ettepanekuga, mis Trumpi poolt välja käiakse. Kui Abbas aga pole valmis seda tegema, tuleks tal Saudi kroonprintsi arvates tagasi astuda.

Kushner käis visiidil Riyadhis kaks nädalat tagasi ning väidetavalt oli ta hiliste tundideni arutanud kroonprintsiga piirkondlikke ja ka Saudi Araabia sisepoliitikat puudutavaid teemasid.

Kroonprints Mohammad bin Salman on koos Abu Dhabi kroonprintsi Mohammed bin Zayediga positsioneerinud end juba pikemat aega Trumpi administratsiooni lähedase liitlasena. Koos on nad survestanud Katari ja Liibanonis võimutsevat ning Iraani toetatud rühmitust Hezbollah, kusjuures mõlemat poliitikat on aetud justkui terrorismivastasest võitlusest ehk Trumpi jaoks olulisest teemast lähtudes. Mõlemad kroonprintsid on pälvinud Trumpilt kiidusõnu ning USA president toetas hiljuti avalikult ka Saudi Araabia kroonprintsi jõulisi sisepoliitilisi samme.

Kushneri Iisraeli-Palestiina rahuplaani koostajate seas on muuhulgas läbirääkija Jason Greenblatt, rahvusliku julgeoleku asenõunik Dina Powell ja USA suursaadik Iisraelis David Friedman.

Kõrge Iisraeli ametnik märkis käesoleval nädalal, et Trumpi administratsioonil tundub olevat jõudnud rahuplaaniga juba tõsisemasse faasi ning väidetavalt tullakse sellega avalikult välja tuleva aasta alguses. Pärsia lahe araabiariigid on huvitatud suuremast koordinatsioonist Iisraeliga Iraani-vastase rinde loomisel, kuid samas ei soovi nad jääda olukorda, kus neid süüdistatakse võidakse hakata süüdistama reetlikes sammudes Palestiinas. Palestiina Omavalitsuse esindajad aga olevat huvitatud erisuhtest Saudi Araabia kroonprintsiga, et kasutada viimast vahemehena, keda Washington usaldab ja kes saab USA-s ka nende huvide eest seista.

Teise versiooni kohaselt puudutas aga Saudi Araabia kroonprintsi ja president Abbasi kohtumine eelkõige küsimust, kuidas takistada Hamasi ja Hezbollah' liitu, mille abil võetaks üle Liibanonis asuvad palestiinlastest põgenike laagrid.

Saudi Araabia on juba praegu Palestiina Omavalitsuse suurdoonoriks ning Riyadh on rahukõneluste edenemise korral valmis oma panust veelgi suurendama.