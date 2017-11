Prokuratuur saatis fentanüüliga äritsemises süüdistatavad mehed kohtu ette

Prokuratuur süüdista süüdistab Georg Kliminit (24) ja ja Roman Borontsovi (35) narkoainete ebaseaduslikus käitlemises, ütles prokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina ERR-ile.

Süüdistuse kohaselt käitlesid mehed varalise kasu saamise eesmärgil narkootilisi aineid furanüülfentanüüli ja karfentanüüli ning nende segamiseks mõeldud ballastainet. Narkootilisi aineid hoidsid mehed Tallinnas asuvates garaažiboksides.

"Kohtueelse menetluse raames kogutud andmed viitavad sellele, et narkootilisi aineid käideldi segatud kujul. On alust arvata, et segati peamiselt paratsetamooli ja kofeiiniga. Segatud pulber oli mõeldud tänavamüügiks," ütles kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtinud ringkonnaprokurör Arika Almann.

Läbiotsimistel leidsid politseinikud lisaks narkoainetele ka suures koguses paratsetamooli ja kofeiini sisaldavat pulbrit ning paratsetamooli, mannitooli ja kofeiini sisaldavat pulbrit.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko-ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro märkis, et tegemist on viimastel aastatel tabatud märkimisväärse koguse fentanüüliga.

"Kinnipidamisel leidsime Lasnamäel asuvast garaažist ülisuurtes kogustes erinevaid seguaineid suurendamaks surmavate dooside arvu, mida tänavatele paisata. Eesmärk oli lihtne - suurendada veelgi müügitulu. Tegemist on niigi ülikange ainega, mille manustamisega on lihtne üle doseerida. Eriteadmisteta kodukeemiku käest ostes ei saa kunagi kindel olla aine kanguses. Sama ohtlik on selliste keemiliste protseduuride läbiviimine garaažis, kus igasugused ohutusnõuded puuduvad," nentis ta.

Karfentanüül põhjustas läinud aasta lõpus ja sel aastal mitmeid üledooside laineid.

Pikaro sõnul oli fentanüülivastases võitluses aasta politseile edukas.

"Monitoorime olukorda pidevalt ning tänavu mitmete kriminaalasjade raames suurtes kogustes fentanüüli konfiskeerimine omab tänavatel tuntavat mõju. Diileritel ei ole ainet ning üledooside surmade arv on võrreldes aasta esimese poolega vähemalt lühiajaliselt langenud," ütles Pikaro.

Süüdistatavad on kohtu loal vahi all alates 13. aprillist. Üks meestest on varem kriminaalkorras karistatud.

Kriminaalasjas on konfiskeerimise tagamiseks arestitud kohtumääruse alusel sõiduauto, mootorratas ja sularaha.

Kriminaalasja uuris Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talitus.

Kohus võib kriminaalasja lahendada kokkuleppemenetluses, praegu peavad süüdistatavad ja nende advokaadid selles osas läbirääkimisi prokuröriga.