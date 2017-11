Rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) ütles, et jälgib alkoholiaktsiisi laekumisi ja kaalub ka võimalust teha ettepanek jätta veebruari algusesse kavandatud aktsiisitõus ära. Ka Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Helir-Valdor Seeder leiab, et mõistlik piir on alkoholiaktsiisi puhul juba ületatud.

Maksuamet käis eelmisel nädalal riigikogu rahanduskomisjonis maksulaekumistest ülevaadet andmas ning selgus, et alkoholiaktsiisi on oktoobri seisuga laekunud 15,8 miljonit eurot prognoositust vähem.

Tõniste ütles teisipäeval ERRile, et alkoholiaktsiisi laekumine oktoobris vastab rahandusministeeriumi suveprognoosile, mille alusel on koostatud järgmise aasta eelarve, kuid ta jälgib edasisi laekumisi.

"Kuna aktsiiside tõus on saavutanud piiri, kus mõjutab ja on juba mõjutanud majanduse struktuuri negatiivses suunas - piirikaubandus lõunas, Soome turistide vähenenud ostud, väikepoodide mured ja nii edasi - siis kaalun ka võimalust teha ettepanek aktsiisitõus veebruari alguses ära jätta," tõdes rahandusminister.

Ka Helir-Valdor Seeder märkis, et alkoholiaktsiisi tõusu teemal tuleb kindlasti arutelusid, kuid praegu on raske öelda, milles suudetakse kokku leppida ja millised on tegelikud võimalused riigieelarve ja eelarvestrateegia kontekstis.

Alkoholiaktsiisi saatust tuleb tema sõnul kiiresti vaagida - praegu tuleb lähtuda kehtivast seadusest, mille järgi 1. veebruarist aktsiisid tõusevad, kuid juhul, kui suudetakse leida mingi alternatiivne lahendus, võib juhtuda, et tõusu sellisel kujul ei toimu.

"Sinna on jäänud väga vähe aega, see on väga suur ja põhimõtteline küsimus, aga võin seda küll kinnitada, et arusaam vähemalt IRLi seisukohast - ma ei saa rääkida sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna eest - on küll olemas, et mõistlik piir alkoholiaktsiisi puhul on kindlasti juba ületatud," lausus Seeder.

Ta lisas, et vaatama ei peaks ainult tulude laekumist, sest summa summarum on aktsiisitõusu tõttu laekumine ju siiski suurenenud, aga kui Eesti ettevõtted toimetavad Läti turu kaudu ja piiridele kerkivad uued kauplused, mõjutab see ka ettevõtluse struktuuri, korraldust ja sisu ning see mõju on palju pikaajalisem.

"Nii et vähemalt IRLis on küll sellest aru saadud ja eks me siis räägime koalitsioonipartneritega ja mõtleme, mis need võimalikud alternatiivsed lahendused võiksid olla," tõdes Seeder.

Ta lisas, et ka magustatud jookide maksu ja pakendiaktsiisimaksu osas on kindlasti koalitsioonis veel vaja arutleda, need kaks tulevad aga aktiivsemalt päevakorda enne tulevakevadist riigieelarvestrateegia kinnitamist.

Rahandusministeeriumist öeldi ERRile, et ühtki ametlikku algatust aktsiisitõusu ärajätmiseks seni tehtud ei ole.

Stalnuhhin peab aktsiisitõusust loobumist võimalikuks

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin Keskerakonnast ütles, et aktsiisitõusu ärajätmine on võimalik.

"Miks ka mitte. Koalitsioon keeldus sellistest asjadest nagu automaks, pakendimaks, koalitsioon leidis võimaluse peatada diisliaktsiisi tõusu järgmisest aastast alates, magustatud joogi maks jääb tõenäoliselt paariks aastaks unne, kui ta üldse üles ärkab, nii et kõik on võimalik - absoluutselt kõik," sõnas ta.

Ka uute katteallikate leidmist ei pidanud Stalnuhhin probleemiks, märkides, et eelnevatel perioodidel ei ole säärased muudatused kunagi selle taha jäänud, et katteallikat ei leitaks.

"Tahaks meelde tuletada seda üsna positiivset uudist, et meie majanduse hinnang on saanud ühe plussi juurde, agentuur Fitch tõstis meie reitingut. Mina usun, et see katteallikas igal juhul leitakse," kinnitas rahanduskomisjoni esimees.

Tuleva aasta riigieelarve eelnõus on alkoholiaktsiisi laekumiseks kavandatud 341,2 miljonit eurot, selles summas sisaldub ka kavandatava aktsiisitõusu mõju. 1. veebruarist peaks tõusma kõigi alkoholiliikide aktsiisimäärad.