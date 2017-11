Dokumentidest jääb aga mulje justkui ei teaks Vene riigi poolt finantseeritud telekanal, kust tema tegutsemiseks vajalik raha tuleb, vahendas Meduza.

USA välisagentide registreerimise seadus on suunatud lobistidele ja advokaatidele, kes esindavad välisriikide poliitilisi huve. USA julgeolekuteenistuste hinnangul on RT näol tegu olulise Kremli propagandakanaliga, mis mängis muuhulgas olulist rolli ka Venemaa sekkumisel USA 2016. aasta presidendivalimistesse.

Registreerimisandmete (FARA) kohaselt on RT USA haruks kompanii nimega T & R Productions LLC, mis tegutseb "iseseisva mittetulundusliku organisatsiooni TV Novosti" huvides. Dokumentides ignoreerib T & R Productions LLC suuremat osa täpsustavaid küsimusi TV Novosti kohta ja kinnitab vaid seda, et seda finantseeritakse "välisriigi valitsuse, välisriigi poliitilise partei või välismaise juhtkonna" poolt.

Kui dokumentides palutakse kirjeldada enda rahastamist, tunnistab kompanii, et ta ei tea tegelikult, kust see raha pärit on. "Meie arusaamise kohaselt rahastab iseseisva mittetulundusliku organisatsiooni TV Novosti olulises ulatuses Venemaa Föderatsioon," vastab T & R Productions LLC, kuid selgitab, et kompanii "pole küsimustele vastamiseks piisavalt teadlik sellest, kes teostab järelevalvet, omab, juhib, kontrollib või subsideerib TV Novostit".

Venemaa käesoleva aasta riigieelarves on RT jaoks ette nähtud 19 miljardit rubla ehk 315,5 miljonit dollarit.

Oma FARA aruandes eitab RT America ka väiteid, mille kohaselt viib kompanii ellu poliitilisi tegevusi, ja rõhutab, et peamiseks eesmärgiks on toota uudiseid, jutusaateid ja meelelahutust, mis on mõeldud informeerimiseks, mitte mõjutamiseks.

RT peatoimetaja Margarita Simonjan on varem öelnud, et meediakompaniil ei jäänud USA-s muud võimalust kui end välisagendina arvele võtta. Venemaa ametnikud ja riigiduuma on omakorda märkinud, et Moskvas valmistatakse ette vastusammu, millega võetakse sihikule hulk Lääne meediakompaniisid, sealhulgas näiteks CNN, Deutsche Welle, Ameerika Hääl ja Raadio Vaba Euroopa.