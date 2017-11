Trump tegi teatavaks uue USA suursaadiku Soomes

Avatud Eesti Raamatu sari, mille missiooniks Lääne filosoofia võtmetekstide väljaandmine, on viimase kolme-nelja aasta jooksul pööranud pilgu "kõvade teaduste" poole. See suunavõtt on kahtlemata kõnekas, viidates muutustele eesti mõttekultuuri enesekuvandis.

USA suursaadikuteks on üldjuhul kas karjääridiplomaadid või siis inimesed, kes on toetanud ametisolevat presidenti või tema parteid rahaliselt. Näiteks eelmine USA suursaadik Soomes Charles C. Adams Jr oli olnud Barack Obama kampaania rahastaja.

Hariduselt on ta jurist, kes on õppinud muuhulgas ka Yale'i ülikoolis.

Pence on enda poolt asutatud ehitusettevõtte Pence Group juht. Firma tegutseb USA pealinnas Washingtonis ja seal lähistel Virginia osariigis ning ettevõtte poolt on rajatud muuhulgas mitmeid büroohooneid, ostukeskusi ja hotelle.

