Medvedev: Nord Stream 2 reguleerimisega soovib EL sundida Venemaa loobuma

Venemaa peaminister Dmitri Medvedev ütles teisipäeval Interfaxi teatel, et Euroopa Liidu katsed Nord Stream 2 projekti reguleerida on märk soovist sundida Venemaa loobuma teise gaasijuhtme rajamisest Läänemerre. Samuti kommenteeris Medvedev USA-Vene suhete hetkeseisu.

Euroopa Komisjon on esitanud muudatusettepaneku gaasidirektiivi asjus, et muuhulgas kavandatav Nord Stream 2 gaasitoru EL-i seadustega kooskõlla viia ning projekt Brüsseli suurema kontrolli alla võtta.

Muudatusega soovib Komisjon luua endale rolli projektis, mille puhul on Brüssel leidnud, et see on EL-i energeetikapoliitika eesmärkidega vastuolus ehk ei aita kaasa EL-i energiasõltumatusele ja tarnijate mitmekesistamisele. Vormiliselt ei olegi tegu ainult Nord Streami teemaga, vaid reeglite kehtestamisega kõikidele kolmandatest riikidest pärit gaasitorudele.

Medvedev: Vene-USA suhted on madalseisus, Trump on heatahtlik inimene

Medvedev kommenteeris teisipäeval ka Venemaa ja USA kahepoolseid suhteid ning märkis, et need on viimaste aastakümnete madalaimas seisus, vahendas RIA Novosti.

Venemaa peaministri sõnul kohtus ta hiljuti Manilas Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) tippkohtumise raames ka USA presidendi Donald Trumpiga ja viimane jättis talle õhtusöögi ajal peetud vestluse ajal "avatud ja heatahtliku" inimese mulje.

Samas rõhutas Medvedev, et USA ja Venemaa suhted on viimaste aastakümnete halvimas seisus ning uusi sanktsioone kehtestades on Washington kuulutanud Venemaa mitte ainult oma "vastaseks", vaid lausa "vaenlaseks".