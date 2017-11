Silvergate'i toimikust: Pallingu vanaisa 50 000 krooni ja „potis" raha

Tunnistaja: raha viidi "potti" ehk Reformierakonda

Kriminaalasjas tunnistajana ütlusi andnud Mairo Kiho rääkis uurijatele, et esimene raha maksmine toimus sügisel 2009 Fahle restoranis, kus osales tema ise, tema toonane äripartner Marek Leenurm ja reformierakondlasest riigikogu liige Kalle Palling.



"Raha andis Kalle Pallingule sularahas minu nähes üle Marek. Summa oli 5000 krooni 500-stes kupüürides. Seda, et summa oli 5000 krooni, tean sellepärast, et leppisime enne selle summa Marekuga kokku. Summa panime Marekuga kokku nii, et mina panin 2500 krooni ja tema 2500 krooni. Minu poolt pandud osalus pärines minu isiklikest rahadest. Firma Biokile kontolt me mingit raha ei kasutanud. Meil oli enne raha üleandmist sõlmitud kokkulepe, et iga kuu maksame 5000 krooni ning seepärast raha üleandmisel enam ei selgitatud, mille eest antud raha Pallingule antakse," selgitas Kiho.



"Palling ütles, et meie käest saadud raha viib ta "potti". Sain ise aru, et "pott" tähendab Reformierakonda. Mina käskisin Marekil üle kontrollida, kas meie kantud raha jõuab sinna kuhu vaja. Marek helistas Hanno Pevkur´ile, kes ütles, et raha jõudis kohale. Seda, kuidas Pevkur kontrollis, et raha "potti" jõudis, seda ma ei oska öelda," nentis ta.



Kiho sõnul toimus ka järgmine raha maksmine 2009. aasta lõpus ehk umbes kuu aega peale eelmist maksmist ja taas Fahles ja samade osalejate vahel.



"Marek andis minu nähes 5000 krooni sularahas Pallingu kätte. Summa panime Marekuga pooleks. Palling küsis, palju raha pakis oli ning silmadega lasi summa üle, ei lugenud ükshaaval rahatähti üle," kinnitas Kiho.



Tunnistaja väitel kinnitas raha "potti" jõudmist Pevkur



Kolmas raha maksmine toimus kas 2009. aasta lõpus või 2010. aasta alguses samuti Fahle restoranis ja samas seltskonnas.



"Seekord andis Marek minu nähes Kalle Pallingule 10 000 krooni sularahas. Seda, et kolmas kord on summa 10 000 krooni, teatas mulle Marek. Summa 10 000 krooni maksime Marekiga pooleks. Palusin jällegi Marekil kontrollida, kas raha jõudis potti, peale mida ta Hanno Pevkuriga suhtles ja teatas hiljem mulle, et raha jõudis potti. /…/Täpset aega ei oska öelda, kuid pakendiaktsiisi ja sellega seonduv oli minu ja Mareku poolt raha maksmise ajal keskkonnakomisjonis päevakorras, kuid mingeid otsuseid ei tehtud," nentis Kiho.



Kiho kinitusel raha eest mingit dokumenti vastu ei saadud ning maksmise eesmärk oli olla selle eest kursis õigusloomega keskkonnakomisjonis.



"Palling selgitas, et selleks, et asjad sujuksid meie firmale soodsalt (et oleks võimalik vältida võimalikke takistusi), tuleb toetada Reformierakonda," rääkis Kiho.



Kiho viis tunnistuste andmisele teadmine, et Palling on teda petnud



Kiho ei varjanud ülekuulamisel, et ütlusi ajendasid teda muuhulgas andma negatiivsed tunded seoses sellega, et Kalle Palling on teda petnud, mis omakorda lõppes tema pankrotiga.



Kiho rääkis uurijatele, et üks põhjuseid, miks Kalle Palling soovis ettevõttest lahkuda oli asjaolu, et Kiho kui kriminaalkorras karistatud inimese isik kompromiteeris väidetavalt Pallingu karjääri.



Palling annetas parteile vanaisalt sünnipäevakingiks saadud 50 000 krooni



Reformierakonna annetuste registri ning isikute pangakontode väljavõtetest selgus uurijatele, et Kalle Palling tegi tol ajal Reformierakonna kontole annetustena mitu ülekannet.



Septembris ja oktoobris 2009 tegi Palling kaks ligi 1000 krooni suurust sissemakset, sama aasta novembris 10 000 krooni, järgmise aasta märtsis kahel korral 20 000 krooni ja korral 10 000 krooni.



Pallingu poolt kokku 50 000 krooni ulatuses tehtud annetustele 2010. aasta märtsis eelnes tema pangakontole laekunud 50 000 krooni suurune ülekanne tema vanaisalt selgitusega "Palju õnne!", mida uurijad olid nõus seostama tema võimaliku sünnipäevakingiga, kuigi umbes ühekuulise hilinemisega.



Samuti ei tuvastanud uurijad vanaisa pangakontosid analüüsides tähelepanu äratavaid sularaha sissemakseid, mis kinnitaksid otseselt tunnistaja kirjeldatud viisil sularaha laekumist Reformierakonnale Kalle Pallingu kaudu.



Määruse järgi ei välista sularaha sissemaksete puudumine veel sularaha liikumist, kuna ei ole välistatud, et annetus võidakse teha kontol olemasolevatest vahenditest ja jäetakse sellisel juhul nö kompensatsiooniks jooksvate kulude katteks saaja kätte, ei ole võimalik ümber lükata, et Kalle Palling kasutaski vanaisa sünnipäevakinki erakonnale annetamiseks.



Tunnistaja Pevkur distantseeris end teemast



Kriminaalasjas kuulati tunnistajana üle ka alates 2010. aasta 15. veebruarist erakonna juhatusse kuulunud Hanno Pevkur, kes kinnitas, et Marek Leenurm on tõesti tema peretuttav ja kursusekaaslane Tallinna Majanduskoolist.



Pevkuri sõnul tunneb ta Leenurme 1995. aastast ning nende abikaasad on head sõbrad.



Samas eitas Pevkur igasugust erilist rolli erakonna rahastamise ülevaatamisel peale majandusaasta aruande kinnitamise ning samuti seda, et Leenurm on talle kunagi helistanud selleks, et kontrollida erakonnale raha laekumist.

Palling ja Leenurm ütlusi ei andnud

Kahtlustatavad Kalle Palling ja Marek Leenurm kinnitasid uurijatele, et nad ei ole kahtlustuses nimetatud kuritegu toime pannud.



Samas keeldusid Palling ja Leenurm ütluste andmisest, mistõttu nende versiooni kohtueelse menetluse käigus teada saada ega kontrollida ei õnnestunud, märgitakse kriminaalasja lõpetamise määruses.

Nn Silvergate’i skandaal Reformierakonna rahastamise asjus puhkes 2012. aasta mais, kui toona Reformierakonda kuulunud Silver Meikar avaldas Postimehes arvamusloo «Erakondade rahastamisest. Ausalt». Riigiprokuratuur algatas Meikari väidete kontrollimiseks kriminaalmenetluse, kuidas kellelegi süüdistust ei esitatud.