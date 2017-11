New York Times: andmelekked on mõjunud NSA töömoraalile katastroofiliselt

Ajaleht New York Times kirjutab oma pikemas reportaažis, et USA riiklikku julgeoleku agentuuri (NSA) tabanud andmelekked on asutuses tõsiselt kahjustanud töömoraali, aeglustanud luureoperatsiooni ning aidanud üle maailma kaasa ka sellele, et ettevõtteid ja eraisikuid tabab üha rohkem küberrünnakuid.

Eriti tõsiste tagajärgedega on olnud andmeleke, millega jõudsid avalikkuse ette USA luure kübertööriistad, mille abil luuratakse välisriikide järele. Paraku pole aga tegu ainsa lekkega ning üha enam tundub, et USA suurim ja seni kõige salajasemaks peetud agentuuris on ulatuslikud turvaaugud, kirjutab ajaleht.

Näiteks selgitab artiklis endine NSA töötaja Jake Williams, kuidas kübertööriistade lekkega seotud rühmitusel Shadow Brokers oli põhjalik ülevaade ülisalajastest küberoperatsioonidest, mida ta ise oli juhtinud. Kusjuures häkkerid teadsid asju, mida isegi paljud Williamsi lähedased kolleegid ei teadnud.

Nii praegused kui ka endised NSA ametnikud on öelnud, et 2016. augustis alanud Shadow Brokers'i leke on olnud luureagentuuri jaoks katastroofiline, sest nii asutuse võime kaitsta oma küberrelvi kui ka agentuuri laiem panus USA julgeolekusse on küsitavaks muutunud. Agentuur, mida peeti maailmas kõige paremaks vastaste arvutisüsteemidesse tungijaks, ei suutnud kaitsta enda süsteeme.

15 kuud pärast ulatuslikku juurdlust pole NSA vastuluureosakond ehk Q Group ja Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) endiselt suutnud lõplikult kindlaks teha, kas NSA oli meisterlikult teostatud ja tõenäoliselt Venemaa poolt sooritatud häkkimisoperatsiooni ohver või oli tegu hoopis agentuuri enda seest pärit lekkega või olid korraga käigus mõlemad stsenaariumid. Pärast 2015. aastat on kinni võetud kolm lekitamises süüdistatud NSA töötajat, kuid endiselt kardavad luureametnikud, et lekitajaid on nende ridades veel.

Luureametnikud on aga suures osas ühel meelel selles, et Shadow Brokersi leke on märkimisväärselt ulatuslikum ja kahjustavam kui kunagise töötaja Edward Snowdeni juhtum.

Snowdeni põgenemine 2013. aastal koos nelja salajasi andmeid täis sülearvutiga, tema paljastused ajakirjanikele ning pidev avalikkusega suhtlemine on saanud Shadow Brokersi juhtumist oluliselt rohkem meediakajastust. Kuid kui Snowden paljastas koodsõnu, siis Shadow Brokers paiskas avalikkuse ette koodi enda; kui Snowden jagas maailmaga nn lahinguplaane, siis Shadow Brokers jagas laiali relvastuse. Ning need USA maksumaksjale kalliks maksma läinud küberrelvad on nüüd enda arsenali võtnud häkkerid Põhja-Koreast Venemaani ning nad kasutavad neid USA ja tema liitlaste vastu.