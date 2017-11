Avatud Eesti Raamatu sari, mille missiooniks Lääne filosoofia võtmetekstide väljaandmine, on viimase kolme-nelja aasta jooksul pööranud pilgu "kõvade teaduste" poole. See suunavõtt on kahtlemata kõnekas, viidates muutustele eesti mõttekultuuri enesekuvandis.

Rootsi aastakümneid kestnud kinnisvarabuum on lõppenud kinnitasid kahe suurpanga juhid ajalehele Financial Times. Samas rõhutasid SEB ja Handelsbanken, et suurpangad pole silmitsi valusate tagajärgedega, kui odavatest laenudest toituv "pidu" läbi saab.

Rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) ütles, et jälgib alkoholiaktsiisi laekumisi ja kaalub ka võimalust teha ettepanek jätta veebruari algusesse kavandatud aktsiisitõus ära. Ka Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Helir-Valdor Seeder leiab, et mõistlik piir on alkoholiaktsiisi puhul juba ületatud.

Maavärin magnituudiga 7,3 tabas Iraani-Iraagi piiri äärset regiooni pühapäeva õhtul. Esimesele maavärinale järgnes umbes 200 järeltõuget. Tegemist on käesoleva aasta ühe tugevama ja kindlalt kõige ohvriterohkema maavärinaga maailmas. Inimohvrite poolest teisel ja kolmandal kohal on Mehhikos vastavalt 19. ja 8. septembril toimunud maavärinad.

Piirkonda külastav president Hassan Rouhani ütles ka seda, et riigi poolt ehitatud hooned on saanud rohkem kahjustusi ning seetõttu võetakse puuduliku ehituskvaliteediga seotud isikud vastutusele.

Samas on maavärina tõttu hävinud umbes 12 000 kodu ning tuhandeid inimesi on endiselt peavarjuta. Eriti keeruline on olukord raskesti ligipääsetavates piirkondades.

Riikliku uudisteagentuuri IRNA andmetel on Iraani viimaste aastate tõsiseima maavärina ohvrite arv kerkinud 530-ni. Viga on saanud rohkem kui 8000 inimest.

