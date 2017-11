Vabariiklased kutsuvad endist kohtunikku senatisse kandideerimisest loobuma

Avatud Eesti Raamatu sari, mille missiooniks Lääne filosoofia võtmetekstide väljaandmine, on viimase kolme-nelja aasta jooksul pööranud pilgu "kõvade teaduste" poole. See suunavõtt on kahtlemata kõnekas, viidates muutustele eesti mõttekultuuri enesekuvandis.

Rootsi aastakümneid kestnud kinnisvarabuum on lõppenud kinnitasid kahe suurpanga juhid ajalehele Financial Times. Samas rõhutasid SEB ja Handelsbanken, et suurpangad pole silmitsi valusate tagajärgedega, kui odavatest laenudest toituv "pidu" läbi saab.

Rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) ütles, et jälgib alkoholiaktsiisi laekumisi ja kaalub ka võimalust teha ettepanek jätta veebruari algusesse kavandatud aktsiisitõus ära. Ka Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Helir-Valdor Seeder leiab, et mõistlik piir on alkoholiaktsiisi puhul juba ületatud.

Moore'ile varem toetust avaldanud senaator Ted Cruz ütles, et Moore peaks süüdistused selgelt ümber lükkama või kandideerimisest loobuma, kui need tõele vastavad.

Moore kirjutas Twitteris, et hoopis McConnell peaks tagasi astuma. "Ta on konservatiive alt vedanud ja ta tuleb asendada," kirjutas ta.

"Minu arvates peaks ta kõrvale astuma," ütles McConnell, kes varem on öelnud, et Moore peaks kandideerimisest loobuma, kui väited tema kohta vastavad tõele. "Ma usun naisi," lisas ta.

McConnell ütles esmaspäeval, et partei ametnikud kaaluvad, kas on võimalik leida Moore'i kõrvale 12. detsembril toimuvatel valimistel teinegi vabariiklasest kandidaat.

Esmaspäeva õhtul Alabamas Gallantis antud pressikonverentsil ütles Moore ajakirjanikele, et Nelsoni süüdistused on täielikult valed.

Nelson meenutas New Yorgis antud pressikonverentsil, et Moore käperdas teda, püüdis tal pluusi seljast ära tõmmata ning surus tüdruku pea enda sülle, hoiatades, et keegi tüdruku juttu ei usu kui ta sellest räägib.

