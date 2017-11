Meedia: Vene kaitseministeerium kasutas USA süüdistamiseks libafotosid

Venemaa kaitseministeerium süüdistas teisipäeval, et USA pakub Süürias sisuliselt kaitset äärmusrühmitusele ISIS ning takistab terrorismivastast võitlust Lähis-Idas. Kaitseministeeriumi Twitteri-kontol esitleti selle väite kohta ka tõendusmaterjali ehk väidetavaid droonilt tehtud fotosid, kuid tähelepanelikud veebikasutajad märkasid peagi, et nende seas on ka ühe arvutimängu ekraanitõmmis.

Täpsemalt süüdistas Moskva USA õhuväge selles, et viimane oli takistanud Venemaal sooritada ISIS-e vastu õhurünnakuid Abu Kamali linna lähistel, vahendas Reuters.

"Need faktid on otsustavad tõendid, et USA imiteerides rahvusvahelise kogukonna ees kompromissitut võitlust globaalse terrorismiga, pakub kaitset ISIS-e üksustele," väitis Vene kaitseministeerium.

Hommikul Vene kaitseministeeriumi Twitteri-kontol tehtud postituse juures kirjutatakse, et kaitseministeeriumil on ette näidata ümberlükkamatuid tõendeid selle kohta, et USA tegelikkuses aitab ISIS-e üksustel taastada oma võitlusvõimet, liigutada ja kasutada oma üksusi selleks, et teenida Washingtoni huvisid Lähis-Idas.

Vene kaitseministeeriumi Twitteri-kontolt praeguseks kustutatud postitus. Autor: Ekraanitõmmis

Mitmed veebiväljaanded, näiteks Mashable ja Bellingcat, tuvastasid aga üsna kiiresti, et üks Twitteri-postituses esitletud fotodest on tegelikult ekraanitõmmis videomängust "AC-130 Gunship Simulator".

Today, in video games presented as real combat footage: "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron" (for mobile, ffs). HT @ArtWendeley. pic.twitter.com/Xex7JsEa2E — Christiaan Triebert (@trbrtc) November 5, 2017

Ka teine postituses kasutatud foto osutus võltsinguks - kui Vene kaitseministeeriumi teatel pidi see kujutama ISIS-e autokolonni 9. novembril Abu kamali lähedal, siis tegelikult on tegu ekraanitõmmisega Iraagi kaitseministeeriumi videost, mis kujutab Iraagi õhuväe poolt 2016. aasta juunis sooritatud rünnakut Fallujah lähistel.

Venemaa on sageli süüdistanud USA-d terroristidega, sealhulgas ISIS-ega, koostöö tegemises, kui Venemaal või viimase poolt toetatud Süüria valitusväel nurjub mõni ISIS-e vastane operatsioon või kui (veelgi sagedamini) Moskvat ja Damaskust ärritab USA juhitud ISIS-e vastase koalitsiooni toetus Süüria opositsioonivägedele.