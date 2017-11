Seitsmeleheküljelises dokumendis on ära märgitud, milliseid uudisteemasid tuleb pakkuda. Fookuses peab olema uute töökohtade loomine, edusammud teadustegevuses ja uue infrastruktuuri vallas, eriti sellised projektid, millele riik on õla alla pannud. Samuti kirjeldatakse põhjalikult seda, kuidas tuleb selliseid uudiseid esitada. Lisaks on paika pandud ka tähtaeg, millal tuleb iganädalane uudistepakett üle anda, kirjutab Reuters. (Sama uudis vene keeles.)

Juhised saatis Venemaa energiaministeerium 9. oktoobril 45 ettevõttele, mis tegutsevad riigi energia- ja tootmissektoris. Sellise kirja said näiteks Rosneft, Lukoil ja Novatek, selgub adressaatide nimekirjast ehk teisest Reutersi kätte jõudnud dokumendist.

Järgmise aasta märtsis toimuvad venemaal presidendivalimised ning aastaid riiki juhtinud president Vladimir Putin vajab nii suurt valimisaktiivsust kui ka tugevat mandaati, mille nimel on ilmselt ka käesolev dokument teele saadetud.

"Suuremale osale elanikkonnast on elu läinud rahulikumaks, mugavamaks, meeldivamaks. Kuid paraku ei pälvi paljud sellised näited meedia tähelepanu," kirjutatakse esimeses dokumendis, kus valimisi otsesõnu küll ei mainita. "Meie ülesanne, loomingulise ja üksikasjaliku lähenemise abil, on valida välja need teemad ja pakkuda neid meediale."

Üleskutse kohaselt peavad pakutavad uudisteemad andma sisu "positiivse uudislindi jaoks" ning olema kooskõlas kahe sõnumiga - "Elu läheb paremaks"(“жизнь налаживается”) ja "Milline elu oli ja milline on ta nüüd" (“было-стало”).

Mõlemad dokumendid olid lisatud kutsele, mille kohaselt pidid nimekirjas olevate firmade pressiesindajad ilmuma 12. oktoobril Moskvasse koosolekule, kus arutati valitsuse PR-kampaaniat.

Reuters on lisaks dokumentidega tutvumisele rääkinud ka kolme firmajuhiga, kes mainitud kutse said. Kutse kohaselt oli idee algatajaks presidendi administratsiooni asejuht Sergei Kirijenko.

Kirijenko Reutersi kommentaaripalvele ei vastanud, seda ei teinud ka Venemaa energiaministeerium ega Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. Ka viis suurimat ettevõtet - Rosneft, Gazprom, Lukoil, Surgutneftegaz ja Novatek - jätsid vastamata.

Märkimisväärne on see, et kirja saanud 45 firma seas ei ole ainult riigiettevõtted, vaid 28 neist on eraettevõtted.