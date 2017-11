Lõuna-Koreasse põgenenud Põhja-Korea sõduri kehast leti 40 kuuli ning talle on tehtud mitu operatsiooni, kuid tema elu on endiselt ohus. Lõuna-Korea luureteenistuse hinnangul on tegu lihtsõduri, mitte kõrge ohvitseriga.

Põgenik jooksis üle demarkatsioonijoone ainsas kohas, kus see maailma ühel kõige paremini valvatumal piirialal üldse võimalik on - Panmunjomi külas. See on piirialal ka ainus koht, kus Põhja- ja Lõuna-Korea sõdurid silmsides on, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Autorattad jäid Põhja-Korea valveposti lähedal kraavi kinni. Auto demarkatsioonijoonest üle ei sõitnud. Põgenikku jälitanud Põhja-Korea sõdurid

tulistasid ta pihta mitu valangut, kui ta Lõunasse üle jooksis. Juhtumit tuleb muidugi edasi uurida," rääkis Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee pressiesindaja Roh Jae-chon.

Põgenik jäi Lõuna-Korea poolele ühe ehitise varju lamama. 20 minuti pärast õnnestus Lõuna-Korea sõduril sinna roomata ning ületulnu ära tuua.

Haavatu lennutati helikopteriga haiglasse, kus temaga tegelevad Lõuna-Korea parimad arstid. Praegu pole kindel, et nende tegevusest kasu on.

"On kindlaks tehtud, et põgeniku pihta tulistati viis valangut. Esimene operatsioon tehti talle umbes kella 11 paiku eile õhtul. Kuulid võeti ta kehast välja, ent pole kindel, kas ta ellu jääb," ütles Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee operatsioonide peadirektor Suh Wook.

Demarkatsioonijoont ümbritseval piirialal on alates vaherahu sõlmimisest 1953. aastal igasuguseid vahejuhtumeid ette tulnud. Praegune on aga esimene kord pärast vaherahu sõlmimist, kus piirialal ka tulirelvi kasutati.