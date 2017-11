Praegu kasutavad bussid maagaasi, aga kuna 2020. aastaks peavad taastuvatest energiaalikatest toodetud kütused moodustama kümme protsenti transpordikütuste tarbimisest, on üleminek vajalik.

Rohegaasile viiakse üle 18 bussi. Pärnumaa ühistranspordikeskus esitas eelmisel nädalal keskkonnainvesteeringute keskusele taotluse projektile toetuse saamiseks.

"Biometaanile üleminek toob endaga kaasa täiendavaid kulutusi ja sellepärast me toetust taotleme. On olemas vastav toetusmeede, kust need kulutused kaetakse, et me saaksime vähemalt järgmised seitse aastat kasutada oma bussides rohegaasi," rääkis ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk.

Keskkonnainvesteeringute keskus teeb otsuse ligi 674 000 euro suuruse toetuse kohta 35 päeva jooksul.

Rohegaasibusside plaanitav aastane kilometraaž on 1,7 miljonit kilomeetrit.

Projekt aitab aastas kokku hoida 9700 tonni fossiilset süsinikdioksiidi.