Avatud Eesti Raamatu sari, mille missiooniks Lääne filosoofia võtmetekstide väljaandmine, on viimase kolme-nelja aasta jooksul pööranud pilgu "kõvade teaduste" poole. See suunavõtt on kahtlemata kõnekas, viidates muutustele eesti mõttekultuuri enesekuvandis.

Liibüast on saanud migrantidele peamine transiidikeskus selleks, et Põhja-Aafrikast Euroopasse jõuda.

Liibüa illegaalse migratsiooniga võitlemise ministeerium (DCIM) teatas, et kui septembris oli selle asutustes kinni peetud 7000 inimest, siis nüüdseks on see hulk tõusnud 20 000-ni.

Hussein ütles, et migrandid on pandud angaaridesse luku taha ning neil puudub juurdepääs põhivajaduste.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel