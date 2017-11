Pealtnägijad: Zimbabwe pealinna suunas liikusid tankid

Teisipäeval teatasid mitmed pealtnägijad uudisteagentuurile Reuters, et Zimbabwe pealinna Harare suunas oli näha liikumas vähemalt nelja tanki. Armeesõidukid pälvisid tähelepanu eelkõige seetõttu, et esmaspäeval tegi ebatavalise sisepoliitilise avalduse relvajõudude ülem kindral Constantino Chiwenga, kes lubas, et armee on valmis sekkuma, kui endise asepresidendi Emmerson Mnangagwa toetajate survestamine ei lõpe.

Üks pealtnägija rääkis Reutersile, et Chinhoyst Hararesse viiva maantee ääres seisis veel kaks tanki. Ühel tankil, mis oli suunaga Harare poole, oli tekkinud tehniline rike. Kui allikas sõduriga rääkima hakkas, ei soovinud ta mingeid selgitusi jagada.

Teised pealtnägijad rääkisid, et tankid keerasid vahetult enne Hararet maanteelt ära ning suundusid Dzivarasekwa piirkonnas asuva presidendi kaardiväe baasi poole.

Üheltki valitsuse esindajalt ei õnnestunud Reutersil kommentaari saada.

Harares toimus teisipäeval president Robert Mugabe juhitud iganädalane valitsuskabineti istung. Midagi ebatavalist pealinna tänavatel Reutersi hinnangul näha ei olnud.

Zimbabwe kindral hoiatas esmaspäeval Grace Mugabe toetajaid

Zimbabwe relvajõudude ülem kindral Constantino Chiwenga kutsus esmaspäeval üles lõpetama president Robert Mugabe võimuparteis (ZANU-PF) alanud rünnakud endiste vabadusvõitlejate vastu. Erakordne sõnavõtt järgneb Mugabe otsusele vallandada oma asepresident Emmerson Mnangagwa.

93-aastane Mugabe vallandas nädal aega tagasi asepresident Emmerson Mnangagwa. 75-aastast asepresidenti peeti pikka aega Mugabe võimalikuks mantlipärijaks, kuid pärast vallandamist põgenes poliitik riigist ning võttis teravalt Mugabe vastu sõna. Samal ajal on Zimbabwe võimukoridorides alanud survestamiskampaania Mnangagwa toetajate vastu, vahendasid Reuters.

Vallandamise taustal on heitlus Mnangagwa ja Mugabe abikaasa Grace'i vahel selle üle, kes võtab 93-aastase Mugabe järel riigi juhtimise enda kätte. Samm tundub näitavat, et pärast pikka ooteperioodi asus president võimuheitluses otsustavalt toetama oma abikaasat.

Mnangagwa määrati asepresidendiks 2014. aastal ning ta vahetas välja Joice Mujuru, kes vallandati pärast seda, kui Grace Mugabe käivitas kampaania, milles süüdistas Mujurut presidendi kukutamise plaanimises.

Esmaspäevases avalduses nentis kindral Chiwenga, et võimuparteis on võimutsemas ebastabiilsus, mis tekitab riigis palju ärevust. "Me peame tuletama meelde neile, kes on praeguste reeturlike afääride taga, et kui on kaalul meie revolutsiooni kaitsmine, siis sõjavägi ei kõhkle olukorda sekkumast," rõhutas ta.

"Praegune puhastus, mille sihtmärkideks on vabadusvõitluse taustaga parteiliikmed, peab koheselt lõppema," lisas ta. Selle lause puhul on märkimisväärne, et Grace Mugabet toetav tiib võimuparteis koosneb peamiselt poliitikutest, kes on nooremad ning kellel ei olnud seetõttu rolli riigi iseseisvuse nimel peetud võitlustes.

Lisaks märkis kindral, et 2015. aastast kestnud tülid võimuparteis on Zimbabwe majandust veelgi rohkem räsinud ning tekitanud esmatarbekaupade hinna kiire tõusu või defitsiidi.

See, et relvajõudude juhid Zimbabwe võimupartei asjus sõna võtavad, on äärmiselt ebatavaline. Näiteks kui vabadusvõitluse veteran Mujuru 2014. aastal võimult tõrjuti, kindralid avaldusi ei teinud.

Kindral Constantino Chiwenga 13. novembri pressikonverents täismahus: