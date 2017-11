Põllumeestel puudub võimalus saaki kindlustada

Eestis tegutsevad kindlustusseltsid põllumeestele saagikindlustust pakkuma ei hakka, sest selleks on Eesti turg liiga väike, kinnitas Eesti kindlustusseltside liit.

Maaeluministeeriumi hinnangul saaks aga põllumees saagi hävimisel kasutada nende kindlutusseltside abi, kes mujal Euooropas juba vastavat teenust pakuvad.

Eesti taimekasvatajate küsitluse järgi jäi tänavu jäi Eestis 15 protsenti põllukultuuride pinnast viletsa ilma tõttu koristamata. Valdav osa Eesti põllumeestest oleks valmis kindlustama oma saagi, kui selline võimalus oleks turul olemas ja riik toetaks kindlustusmakseid, selgus põllumajandus-kaubanduskoja värskest küsitlusest.

Koja esimees Roomet Sõrmus ütles, et tänasel päeval on ühise põllumajanduspoliitika raames võimalus, et kindlustusmakset saaks toetada kuni 65 protsendi ulatuses.

Kindlustuseltside liidu hinnangul on aga vastupidiselt koja küsitlusele põllumeeste huvi saagikindlustuse vastu väike. Kindlustusseltsid pakkusid Eestis saagikindlustust kuni 2004. aastani, kuid väikese mahu tõttu tuli tootest loobuda.

"Kui on kehvemad aastad, tekib see teema jälle lauale, aga muul ajal ei ole see eriti aktuaalne olnud," lausus kindlustusseltside liidu juhatuse liige Andres Piirsalu.

Maaeluministeeriumil on nüüd kavas kohtuda suurte üle-Euroopaliste kindlustusseltsidega, kes saagikindlustust pakuvad.

"Me teame et Läti-Leedu turul tegutseb üks Saksa kindlustuskontsern, kes pakub seda toodet ka laiemalt Euroopas. Ilmslet tuleb esimesee sammuna vaadata selle võimaluse poole, et kas keegi oleks valmis maaklerteenust pakkuma," ütles maaeluministeeriumi asekantsler Marko Gorban.

Põllumajanduse riskijuhtimne, et kuidas aidata tootjatel valmis olla järgmisteks kriisideks, on praegu maaeluministeeriumis ka ilma saagikindluseta keskne teema, kinnitas Gorban.