Avatud Eesti Raamatu sari, mille missiooniks Lääne filosoofia võtmetekstide väljaandmine, on viimase kolme-nelja aasta jooksul pööranud pilgu "kõvade teaduste" poole. See suunavõtt on kahtlemata kõnekas, viidates muutustele eesti mõttekultuuri enesekuvandis.

"Kuna aktsiiside tõus on saavutanud piiri, kus mõjutab ja on juba mõjutanud majanduse struktuuri negatiivses suunas - piirikaubandus lõunas, Soome turistide vähenenud ostud, väikepoodide mured ja nii edasi - siis kaalun ka võimalust teha ettepanek aktsiisitõus veebruari alguses ära jätta," tõdes rahandusminister.

Tõniste ütles teisipäeval ERR-ile, et alkoholiaktsiisi laekumine oktoobris vastab rahandusministeeriumi suveprognoosile, mille alusel on koostatud järgmise aasta eelarve, kuid ta jälgib edasisi laekumisi.

Maksuamet käis eelmisel nädalal riigikogu rahanduskomisjonis maksulaekumistest ülevaadet andmas ning selgus, et alkoholiaktsiisi on oktoobri seisuga laekunud 15,8 miljonit eurot prognoositust vähem.

Ka Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Helir-Valdor Seeder leiab, et mõistlik piir on alkoholiaktsiisi puhul juba ületatud.

"Rahandusministrist on korrektne vaadata pikemas perspektiivis ette. Kindlasti arutelu, milliseid makse riik koguma peaks ja kuidas see mõjub üldisele majanduskeskkonnale, peame pidama pidevalt," ütles Simson.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel