Eesti Energia plaanib hakata turvast kaevandama

Avatud Eesti Raamatu sari, mille missiooniks Lääne filosoofia võtmetekstide väljaandmine, on viimase kolme-nelja aasta jooksul pööranud pilgu "kõvade teaduste" poole. See suunavõtt on kahtlemata kõnekas, viidates muutustele eesti mõttekultuuri enesekuvandis.

Kaeveloa alusel on Eesti Energial õigus aastas kaevandada 55 000 tonni turvast, mis on veidi rohkem kui kümnendik eelmisel aastal Eestis kaevandatud turba kogusest.

"Uute kraavitrasside rajamine Kurtna maastikukaitseala ja põhjavett ei mõjuta. Põlevkivi kaevandamiseks on loale kantud täiendavad tingimused, sealhulgas on loa omanikul kohustus seirata pidevalt oma tegevust ja vajadusel ka korrigeerida," selgitas Karus.

"Tegu on ikkagi põlevkivi kaevandamiseks mõeldud loaga. Turba, kaasneva maavara, mis põlevkivikihtide peal paikneb, väljamine paralleelselt põlevkiviga on maavarade säästliku kasutamise näol vägagi otstarbekas tegevus," rääkis keskkonnaameti maapõuebüroo juhataja Maria Karus.

"Auvere elektrijaam on väljaehitatud selliselt, et ta saab kasutada põlevkivi kõrval hakkepuitu ja turvast. Seeläbi kuni 20 protsenti sisenevast kütusemassist võiks olla vabalt turvas," selgitas Eesti Energia projektidirektor Veljo Aleksandrov.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel