Nõukogu ootab ERR-i juhatuselt töörahu taastamist

Nõukogu esimees Rein Veidemann ütles, et nõukogu seisukoht koosneb neljast punktist.

"Esiteks, nõukogu kuulas ära kõik osapooled. Teiseks, uudistetoimetuse juht Anvar Samost ja "Aktuaalse kaamera" juht Liisu Lass on tunnistanud keskastmetasandil tehtud juhtimisvigu," loetles Veidemann.

"Kolmandaks, juhatuse esimees Erik Roose on tunnistanud, et ta hindas üle keskastmejuhtide võimet muudatusi juhtida. Ning neljas punkt, mille nõukogu formuleeris, on see, et nõukogu ootab juhatuselt töörahu taastamist," lisas Veidemann.

Kaksteist ERR-i töötajat saatsid eelmisel kuul nõukogule kirja, et organisatsioonis toimunud arengud on jätnud musta pleki ning küsisid nõukogult arvamust, kes peaks sellises olukorras vastutama ja maine taastama ning millised on konkreetsed sammud selles vallas.