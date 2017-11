Politsei sai valimistega seoses 204 pöördumist

"Seoses kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega laekus politseile 204 teadet või pöördumist. Kontrollide tulemusel tehti politsei poolt 51 ettekirjutust, alustati 12 väärteomenetlust ja neli kriminaalmenetlust - üks Harjumaal, üks Lõuna-Eestis ja kaks Ida-Virumaal," ütles PPA ennetus- ja süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik Marili Kohava teisipäeval BNS-ile.

Kohava rõhutas, et politsei esmaseks eesmärgiks teadetele reageerimisel on välja selgitada, kas tegemist on korrarikkumisega. Korrarikkumise lõpetamiseks rakendati reeglina kas suulist või kirjalikku ettekirjutust.

Teisipäevase, 14. novembri seisuga on jõustunud kaks menetlusotsustust, märkis Kohava. Neist ühel juhtumil määrati isikule rahatrahv ja teise juhtumi puhul väärteomenetlus lõpetati.

Kohava viitas, et kandidaadid ja valijad on sageli raskustes valimiste eel ja ajal oma tegevuste seaduste raames hoidmisega.

"Kandideerivatele isikutele ja avalikkusele ei ole selge, mis on poliitiline välireklaam ja millised tegevused on aktiivse agitatsiooni ajal lubatavad. Samuti on levinud nn piiride kompamise teemad," ütles PPA ennetus- ja süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik BNS-ile.