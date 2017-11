Sellest, et Eestis on HIV epideemia, on infektsioonhaiguste arstid ammu rääkinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Probleem on selles, et tegemist on nakkushaigusega, mis levib inimeselt inimesele ja see on 21. sajandil Euroopa Liidu riigis anakronism," ütles Maimets.

Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi hinnangul on Eestis kokku 6000 HIV-positiivset, neist 5000 on arstidele teada. Ravil on veidi üle 4000 nakatunu.

Maimetsa sõnul pole olukord olnud kunagi nii hea kui praegu ning HIV epideemiat on võimalik Eestis lõpetada.

"Epideemia lõpetamise ainus võimalus on see, kui me leiame kõik Eesti HIV-positiivsed üles. Üleskutse vaatajatele ja kuulajatele - testige ennast kõik. HIV infektsioon ei ole tänapäeval surmahaigus. Inimesed lähevad ravile, lähevad tööle, saavad lapsi - tähtis on lihtsalt see üles leida," selgitas Maimets.

Tema sõnul on arstidel juhendid, mis ütlevad, et Harjumaal ja Ida-Virumaal tuleb testida kõik 19 kuni 49 aasta vanused inimesed, kes tulevad arsti juurde.

Narva haigla ülemarst Pille Letjuka ütles, et Narvas on olukord varasemate aastatega võrreldes stabiliseerumas, kuid on siiski väga halb.

"Kui võrrelda uute esmasjuhtude arvu 100 000 inimese kohta, mis Euroopas on kuus esmasjuhtumit, naabritel 18, Eestis kesmiselt 17, siis eelmisel aastal oli meil 60, mis on Euroopaga võrreldes kümme korda rohkem," rääkis Letjuka.

6000 HIV-positiivsest elab Narvas peaaegu 2500. Arste on kohapeal nende tarvis kaks.

Matti Maimetsa sõnul tuleb koos HIV-ga käsitleda ka C-hepatiidi epideemiat, sest nakatumis- ja ennetamismehhanismid on neil sarnased ning paljud inimesed on nakatunud mõlema viirusega.

"Paradoksaalsel kombel meie hinnangud ütlevad, et kroonilist C-hepatiiti põdevaid isikuid on Eestis rohkem kui HIV infektsiooni põdevaid isikuid," tõdes Maimets.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Tiina Drell kinnitas, et neid vaadataksegi koos.

"Neid tegelikult vaadatakse. Ka HIV-positsiivsetel inimestel on infektsiooni arstiteenus tasuta, sealhulgas hepatiitide skriining. Neid vaadatakse, lihtsalt heptaiidi ravi kui selline on eraldi küsimus ja seda saab tulevikus arutada," ütles Drell.

Maimetsa sõnul saab tahtmise korral lõpetada mõlemad - nii HIV kui ka C-hepatiidi epideemia.

Aastate jooksul on Eestis diagnoositud HI-viirus 9686 inimesel, sealhulgas AIDS 512 inimesel. Tänavu 10. novembri seisuga on HI-viirusesse nakatud 198 inimest, neist 85 Tallinnas, 44 Ida-Virumaal, lisaks 30 inimest Narvas.

HIV-sse nakatunuid pole tänavu olnud Järvamaal, Valgamaal, Põlvamaal ja Hiiumaal.

AIDS on tänavu tuvastatud 18 inimesel. Neist pooled on Tallinnast, kolm Narvast ning kuues maakonnas on registreeritud üks AIDSI-haige.