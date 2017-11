Zimbabwes algas teisipäeva õhtul tõenäoline sõjaväeline riigipööre, kus relvajõudude sõidukid mitmed olulised kohad pealinn Harares oma kontrolli alla võtsid. Võimalik, et tegu on alates 1987. aastast presidendiks olnud 93-aastase Robert Mugabe valitsusaja lõpuga, kuigi sõjaväe esindajad on kinnitanud, et presidendiga on kõik korras ning et relvajõud tegutsevad vaid "kurjategijate" tõrjumisega võimu juurest.

Tegemist on järjekordse etapiga viimasel ajal riigi sisepoliitikat pingestanud kriisiga, kus ühel pool on eaka presidendi abikaasa Grace Mugabe ning teisel pool endise asepresidendi Emmerson Mnangagwa poolehoidjad. Kui 6. novembril vallandas Mugabe asepresident Mnangagwa, peeti ilmselgeks, et Mugabe on asunud oma järeltulijana tunnistama oma abikaasat. See aga ei meeldinud Mnangagwa toetajatele, samuti olid selle vastu ka mõjuvõimu omavad veteranid.

Riigipöörde näol ongi ilmselt tegu Mnangagwa poolele asunud relvajõudude vastusammuga, sest juba esmaspäeval teatas relvajõudude ülem kindral Constantino Chiwenga, et survestamiskampaania endise asepresidendi toetajate vastu peab lõppema ning et armee on valmis sekkuma.

Kui veel teisipäeval edastati võimupartei (ZANU-PF) poolt Grace Mugabe nägemust toetavaid avaldusi, siis kolmapäeval pärast sõjaväe sekkumist teatati erakonna Twitteri-kontol, et mingit riigipööret pole juhtunud, et tegu oli "veretu võimuvahetusega" ja et Emmerson Mnangagwast on saanud ajutine president.

Võimupartei Twitteri-postitustest jääb ka mulje, et nii Robert Mugabe kui ka Grace Mugabe on armee poolt kinni peetud. Seetõttu usuvadki analüütikud, et kõige olulisem on nüüd jälgida, mis saab Grace Mugabest ja tema lähematest toetajatest, sest nende näol on tegu Mnangagwa ja kindralite tegelike vastasega, kuna kõrges eas riigipea puhul on juba pikemat aega täheldatud halba tervist ja pole välistatud võimalus, et viimase aja otsuseid on reaalselt teinud juba tema abikaasa.

BBC ajakirjaniku Shimgai Nyoka hinnangul meenutab olukord Zimbabwes igas mõttes sõjaväelist riigipööret.

Kunagise opositsioonijuhi Morgan Tsvangirai nõunik Alex Magaisa aga selgitas BBC-ile, et väide, justkui poleks sõjavägi riigipööret sooritanud, ei pea kuidagi paika. "Nad ei kutsus seda riigipöördeks, sest nad teavad, et see ei lähe kaubaks ning et see mõistetakse hukka. Kuid mis reaalset võimu puudutab, siis on selge, et Mugabe on president vaid nime poolest ning tegelik võim on sõjaväelaste käes."

Sõjaväelased kontrollivad pealinnas olukorda, varem oli kuulda tulistamist ja plahvatusi

Sõjaväesõidukid blokeerisid Harares Zimbabwe parlamendi ümbruse, teatasid pealtnägijad esialgu.

Sõjaväemasinaid nähti ka võimupartei ZANU-PF peakorteri ees Harares.

Zimbabwe pealinnast Hararest kostis ööl vastu kolmapäeva vähemalt kolm plahvatust ja tänavatel on nähtud sõjaväemasinaid, teatasid uudisteagentuur Associated Press (AP) ning Briti ringhääling BBC.

Plahvatuste põhjused pole esialgu teada. AP ajakirjaniku kirjeldusel on nähtud sõdureid tänavatel inimesi ründamas ja sõidukitele laskemoona laadimas.

BBC informatsiooni kohaselt hõivas armee Zimbabwe rahvusringhäälingu ZBC peakontori.

Zimbabwe presidendi Robert Mugabe pealinnas Harares asuva eraresidentsi lähedal oli kolmapäeva varahommikul ühtlasi kuulda tulistamist, ütles tunnistaja uudisteagentuurile AFP.

"Maja suunast kõlas kella kahe ajal hommikul nelja minut jooksul umbes 30 või 40 lasku," kinnitas pealtnägija.

Zimbabwe sõjaväelaste väitel on presidendiga kõik korras

Zimbabwe sõjaväelased on võtnud oma kontrolli alla ringhäälingu ning tegid kolmapäeva varahommikul televisioonipöördumise, milles väitsid, et president Robert Mugabega on kõik korras ja käimas ei ole riigipööret.

"Pole tegemist sõjaväelise võimuhaaramisega valitsuselt. Me võime rahvale kinnitada, et presidendi ja tema perekonnaga on kõik korras ning nende julgeolek tagatud. Me võtsime vaid sihikule kurjategijad, kes tema ümber kuritegusid sooritavad. Kohe, kui me oleme oma ülesanded täitnud, peaks olukord normaliseeruma," lubas kindralmajor Sibusiso Moyo.

Uudisteagentuuri Reuters allika sõnul on armee võtnud vahi alla riigi rahandusministri Ignatius Chombo, kes kuulus võimupartei nn G-40 rühmitusse, mida juhtis president Mugabe abikaasa Grace. Sama seltskond tõrjus võimult riigi asepresidendi Emmerson Mnangagwa ning seadis end esikohale Mugabe järel võimu haaramiseks.

Lõuna-Aafrika peamine uudisteportaal News24 teatas kolmapäeval aga oma allikatele viidates, et president Robert Mugabe valmistub juba tagasiastumiseks.

Opositsioon ja veteranid on sõjaväe sekkumise järel optimistlikud

Zimbabwe opositsiooniliikumine MDC (Movement for Democratic Change) kutsus kolmapäeval üles naasma konstitutsioonilise demokraatia juurde.

MDC, kes on olnud Mugabe võimupartei ZANU-PF vastaseks viimased paarkümmend aastat, avaldas ka lootust, et armee sekkumine viib "stabiilse, demokraatliku ja progressiivse riigi loomiseni".

Mõjuvõimsa Zimbabwe vabadussõja veteranide organisatsiooni juht Chris Mutsvangwa aga tegi avalduse, milles kutsus Lõuna-Aafrika Vabariiki, naaberriike ja lääneriike asuma Hararega uuesti lähedasi suhteid sisse seadma.

Mutsvangwa sõnul oli sõjaväe sekkumise näol tegu "sekkumisega riigis, mis oli kuristiku äärelt alla kukkumas" ning sõjaväeline administratsioon toob aastakümnete pikkust majanduslangust kaasa "parema ärikeskkonna".

USA saatkond hoiatas riigis viibivaid ameeriklasi

USA saatkond Zimbabwes teatas ööl vastu kolmapäeva, et soovitab riigis viibivatel ameeriklastel varju otsida.

"USA kodanikke Zimbabwes kutsutakse seoses poliitilise ebakindlusega üles varju otsima, kuni edasiste juhtnöörideni," seisis pealinnas asuva saatkonna teadaandes.

Partei süüdistas varem armeejuhti riigireetmises

Mugabe partei ZANU-PF süüdistas teisipäeval armeejuhti Constantino Chiwengat "riigireeturlikus tegutsemises". Erakonna süüdistuse kohaselt oli Chiwenga väljaütlemiste eesmärgiks teadlik riigi stabiilsuse kõigutamine.

"Chiwenga avalduse eesmärgiks on selgelt rahu ja stabiilsuse kõigutamine ning see viitab tema poolt riigireeturlikule tegevusele, sest on mõeldud ülestõusu õhutamiseks," märgiti erakonna teadaandes.

Kindral oli esmaspäeval nõudnud lõppu võimuparteis toimuvale puhastusele ja hoiatas, et sõjavägi võib olukorda sekkuda. Harare lähedal nähti teisipäeval liikumas mitmeid soomukeid ja tanke.

Zimbabwe kindral hoiatas esmaspäeval Grace Mugabe toetajaid

Zimbabwe relvajõudude ülem kindral Constantino Chiwenga kutsus esmaspäeval üles lõpetama president Robert Mugabe võimuparteis (ZANU-PF) alanud rünnakud endiste vabadusvõitlejate vastu. Erakordne sõnavõtt järgneb Mugabe otsusele vallandada oma asepresident Emmerson Mnangagwa.

93-aastane Mugabe vallandas nädal aega tagasi asepresident Emmerson Mnangagwa. 75-aastast asepresidenti peeti pikka aega Mugabe võimalikuks mantlipärijaks, kuid pärast vallandamist põgenes poliitik riigist ning võttis teravalt Mugabe vastu sõna. Samal ajal on Zimbabwe võimukoridorides alanud survestamiskampaania Mnangagwa toetajate vastu, vahendasid Reuters.

Vallandamise taustal on heitlus Mnangagwa ja Mugabe abikaasa Grace'i vahel selle üle, kes võtab 93-aastase Mugabe järel riigi juhtimise enda kätte. Samm tundub näitavat, et pärast pikka ooteperioodi asus president võimuheitluses otsustavalt toetama oma abikaasat.

Mnangagwa määrati asepresidendiks 2014. aastal ning ta vahetas välja Joice Mujuru, kes vallandati pärast seda, kui Grace Mugabe käivitas kampaania, milles süüdistas Mujurut presidendi kukutamise plaanimises.

Esmaspäevases avalduses nentis kindral Chiwenga, et võimuparteis on võimutsemas ebastabiilsus, mis tekitab riigis palju ärevust. "Me peame tuletama meelde neile, kes on praeguste reeturlike afääride taga, et kui on kaalul meie revolutsiooni kaitsmine, siis sõjavägi ei kõhkle olukorda sekkumast," rõhutas ta.

"Praegune puhastus, mille sihtmärkideks on vabadusvõitluse taustaga parteiliikmed, peab koheselt lõppema," lisas ta. Selle lause puhul on märkimisväärne, et Grace Mugabet toetav tiib võimuparteis koosneb peamiselt poliitikutest, kes on nooremad ning kellel ei olnud seetõttu rolli riigi iseseisvuse nimel peetud võitlustes.

Lisaks märkis kindral, et 2015. aastast kestnud tülid võimuparteis on Zimbabwe majandust veelgi rohkem räsinud ning tekitanud esmatarbekaupade hinna kiire tõusu või defitsiidi.

Võimupartei teatas, et ei allu sõjaväe ähvardustele

Zimbabwe võimupartei ZANU-PF teatas teisipäeval, et ei alistu iial sõjaväe survele.

Partei nimetas armeejuhi avaldust reeturlikuks käitumiseks.

ZANU-PF märkis, et toetab "poliitika ülimuslikkust relva üle" ning süüdistas Chiwengat katses häirida riigi rahu ja stabiilsust.

See, et relvajõudude juhid Zimbabwe võimupartei asjus sõna võtavad, on äärmiselt ebatavaline. Näiteks kui vabadusvõitluse veteran Mujuru 2014. aastal võimult tõrjuti, kindralid avaldusi ei teinud.

Kindral Constantino Chiwenga 13. novembri pressikonverents täismahus: