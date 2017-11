Zimbabwe pealinnast Hararest kostis ööl vastu kolmapäeva vähemalt kolm plahvatust ja tänavatel on nähtud sõjaväemasinaid, teatasid uudisteagentuur Associated Press (AP) ning Briti ringhääling BBC.

Plahvatuste põhjused pole esialgu teada. AP ajakirjaniku kirjeldusel on nähtud sõdureid tänavatel inimesi ründamas ja sõidukitele laskemoona laadimas.

BBC informatsiooni kohaselt olevat armee hõivanud Zimbabwe rahvusringhäälingu ZBC peakontori.

Zimbabwe presidendi Robert Mugabe pealinnas Harares asuva eraresidentsi lähedal oli kolmapäeva varahommikul ühtlasi kuulda tulistamist, ütles tunnistaja uudisteagentuurile AFP.

"Maja suunast kõlas kella kahe ajal hommikul nelja minut jooksul umbes 30 või 40 lasku," kinnitas pealtnägija.

Zimbabwe sõjaväelaste väitel on presidendiga kõik korras

Zimbabwe sõjaväelased tegid kolmapäeva varahommikul televisioonipöördumise, milles väitsid, et president Robert Mugabega on kõik korras ja käimas ei ole riigipööret.

"Pole tegemist sõjaväelise võimuhaaramisega valitsuselt. Me võime rahvale kinnitada, et presidendi ja tema perekonnaga on kõik korras ning nende julgeolek tagatud. Me võtsime vaid sihikule kurjategijad, kes tema ümber kuritegusid sooritavad. Kohe, kui me oleme oma ülesanded täitnud, peaks olukord normaliseeruma," lubas üks kindralitest.

USA saatkond Zimbabwes teatas ööl vastu kolmapäeva, et soovitab riigis viibivatel ameeriklastel varju otsida.

"USA kodanikke Zimbabwes kutsutakse seoses poliitilise ebakindlusega üles varju otsima, kuni edasiste juhtnöörideni," seisis pealinnas asuva saatkonna teadaandes.

Sõjaväesõidukid blokeerisid Zimbabwe parlamendi ümbruse

Sõjaväesõidukid blokeerisid Harares Zimbabwe parlamendi ümbruse, teatasid pealtnägijad.

Kindralid eitasid riigitelevisioonis edastatud pöördumises riigipööret, kuid kinnitasid, et on võtnud sihikule president Robret Mugabe lähikonda kuuluvad "kurjategijad".

Sõjaväemasinaid nähti ka võimupartei ZANU-PF peakorteri ees Harares.

Partei süüdistas armeejuhti riigireetmises

Mugabe partei ZANU-PF süüdistas teisipäeval armeejuhti Constantino Chiwengat "riigireeturlikus tegutsemises". Erakonna süüdistuse kohaselt oli Chiwenga väljaütlemiste eesmärgiks teadlik riigi stabiilsuse kõigutamine.

"Chiwenga avalduse eesmärgiks on selgelt rahu ja stabiilsuse kõigutamine ning see viitab tema poolt riigireeturlikule tegevusele, sest on mõeldud ülestõusu õhutamiseks," märgiti erakonna teadaandes.

Kindral oli esmaspäeval nõudnud lõppu võimuparteis toimuvale puhastusele ja hoiatas, et sõjavägi võib olukorda sekkuda. Harare lähedal nähti teisipäeval liikumas mitmeid soomukeid ja tanke.

Zimbabwe kindral hoiatas esmaspäeval Grace Mugabe toetajaid

Zimbabwe relvajõudude ülem kindral Constantino Chiwenga kutsus esmaspäeval üles lõpetama president Robert Mugabe võimuparteis (ZANU-PF) alanud rünnakud endiste vabadusvõitlejate vastu. Erakordne sõnavõtt järgneb Mugabe otsusele vallandada oma asepresident Emmerson Mnangagwa.

93-aastane Mugabe vallandas nädal aega tagasi asepresident Emmerson Mnangagwa. 75-aastast asepresidenti peeti pikka aega Mugabe võimalikuks mantlipärijaks, kuid pärast vallandamist põgenes poliitik riigist ning võttis teravalt Mugabe vastu sõna. Samal ajal on Zimbabwe võimukoridorides alanud survestamiskampaania Mnangagwa toetajate vastu, vahendasid Reuters.

Vallandamise taustal on heitlus Mnangagwa ja Mugabe abikaasa Grace'i vahel selle üle, kes võtab 93-aastase Mugabe järel riigi juhtimise enda kätte. Samm tundub näitavat, et pärast pikka ooteperioodi asus president võimuheitluses otsustavalt toetama oma abikaasat.

Mnangagwa määrati asepresidendiks 2014. aastal ning ta vahetas välja Joice Mujuru, kes vallandati pärast seda, kui Grace Mugabe käivitas kampaania, milles süüdistas Mujurut presidendi kukutamise plaanimises.

Esmaspäevases avalduses nentis kindral Chiwenga, et võimuparteis on võimutsemas ebastabiilsus, mis tekitab riigis palju ärevust. "Me peame tuletama meelde neile, kes on praeguste reeturlike afääride taga, et kui on kaalul meie revolutsiooni kaitsmine, siis sõjavägi ei kõhkle olukorda sekkumast," rõhutas ta.

"Praegune puhastus, mille sihtmärkideks on vabadusvõitluse taustaga parteiliikmed, peab koheselt lõppema," lisas ta. Selle lause puhul on märkimisväärne, et Grace Mugabet toetav tiib võimuparteis koosneb peamiselt poliitikutest, kes on nooremad ning kellel ei olnud seetõttu rolli riigi iseseisvuse nimel peetud võitlustes.

Lisaks märkis kindral, et 2015. aastast kestnud tülid võimuparteis on Zimbabwe majandust veelgi rohkem räsinud ning tekitanud esmatarbekaupade hinna kiire tõusu või defitsiidi.

Võimupartei teatas, et ei allu sõjaväe ähvardustele

Zimbabwe võimupartei ZANU-PF teatas teisipäeval, et ei alistu iial sõjaväe survele.

Partei nimetas armeejuhi avaldust reeturlikuks käitumiseks.

ZANU-PF märkis, et toetab "poliitika ülimuslikkust relva üle" ning süüdistas Chiwengat katses häirida riigi rahu ja stabiilsust.

See, et relvajõudude juhid Zimbabwe võimupartei asjus sõna võtavad, on äärmiselt ebatavaline. Näiteks kui vabadusvõitluse veteran Mujuru 2014. aastal võimult tõrjuti, kindralid avaldusi ei teinud.

Kindral Constantino Chiwenga 13. novembri pressikonverents täismahus: