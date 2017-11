Zimbabwe pealinnas kostis tulistamist, käimas võib olla riigipööre

Zimbabwe pealinnast Hararest kostis ööl vastu kolmapäeva vähemalt kolm plahvatust ja tänavatel on nähtud sõjaväemasinaid, teatasid uudisteagentuur Associated Press (AP) ning brittide rahvusringhääling BBC.

Plahvatuste põhjused pole esialgu teada. AP ajakirjaniku kirjeldusel on nähtud sõdureid tänavatel inimesi ründamas ja sõidukitele laskemoona laadimas.

BBC informatsiooni kohaselt olevat armee hõivanud Zimbabwe rahvusringhäälingu ZBC peakontori.

Zimbabwe presidendi Robert Mugabe pealinnas Harares asuva eraresidentsi lähedal oli kolmapäeva varahommikul ühtlasi kuulda tulistamist, ütles tunnistaja uudisteagentuurile AFP.

"Maja suunast kõlas kella kahe ajal hommikul nelja minut jooksul umbes 30 või 40 lasku," kinnitas pealtnägija.

Zimbabwe sõjaväelaste väitel on presidendiga kõik korras

Zimbabwe sõjaväelased tegid kolmapäeva varahommikul televisioonipöördumise, milles väitsid, et president Robert Mugabega on kõik korras ja käimas ei ole riigipööret.

"Pole tegemist sõjaväelise võimuhaaramisega valitsuselt. Me võime rahvale kinnitada, et presidendi ja tema perekonnaga on kõik korras ning nende julgeolek tagatud. Me võtsime vaid sihikule kurjategijad, kes tema ümber kuritegusid sooritavad. Kohe, kui me oleme oma ülesanded täitnud, peaks olukord normaliseeruma," lubas üks kindralitest.

USA saatkond Zimbabwes teatas ööl vastu kolmapäeva, et soovitab riigis viibivatel ameeriklastel varju otsida.

"USA kodanikke Zimbabwes kutsutakse seoses poliitilise ebakindlusega üles varju otsima, kuni edasiste juhtnöörideni," seisis pealinnas asuva saatkonna teadaandes.

Partei süüdistas armeejuhti riigireetmises

Mugabe partei ZANU-PF süüdistas teisipäeval armeejuhti Constantino Chiwengat "riigireeturlikus tegutsemises". Erakonna süüdistuse kohaselt oli Chiwenga väljaütlemiste eesmärgiks teadlik riigi stabiilsuse kõigutamine.

"Chiwenga avalduse eesmärgiks on selgelt rahu ja stabiilsuse kõigutamine ning see viitab tema poolt riigireeturlikule tegevusele, sest on mõeldud ülestõusu õhutamiseks," märgiti erakonna teadaandes.

Kindral oli esmaspäeval nõudnud lõppu võimuparteis toimuvale puhastusele ja hoiatas, et sõjavägi võib olukorda sekkuda. Harare lähedal nähti teisipäeval liikumas mitmeid soomukeid ja tanke.