Hiljuti Tallinnas Keskerakonna kontori ostnud Soome kinnisvaraärimehe Arto Kalevi Autioga seostub Eesti äriregistris 98 ettevõtet, mis on registreeritud aastatel 2010–2017.

Autio rääkis usutluses Postimehele, et see on täiesti tavaline struktuur sellist liiki varahalduses.

"Kui vaadata ükskõik millist teises valdkonnas tegutsevat ettevõtet või mõnda erapanka, siis iga investeeringu jaoks ongi eraldi ettevõte," märkis ta ja lisas, et ka kinnisvarafondid loovad investeerimisprojektide jaoks eraldi ettevõtteid.

Suurt hulka Autio ettevõtteid seob Brave Capital, mis on tema sõnul varahaldusplatvorm ning juhib tehingusuhete kaudu ettevõtteid, mille raames tegutsetakse ning selle alla kuuluvad nii klientide ettevõtted kui ka otse selle alla asutatud tütarettevõtted.

"Meie portfelli kogumaht on 500 miljonit eurot, seejuures tütarettevõtete portfelli väärtus eraldivõetuna on 100 miljonit eurot. Tegemist on väikese tegijaga Euroopa või Baltimaade turu mõistes, kuid meile sellest piisab," ütles Autio.

Autio sõnul ei saa Eestis rääkida praegu kinnisvarabuumist, vaid tervislikust kasvust.

"Buum on siis, kui hinnad ja turg kasvavad kahekohalise protsendi võrra aastas või isegi kuus," märkis ta.