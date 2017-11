Leht: kohtutäiturite sissetulekud on vähenenud kolmandiku võrra

Sellest aastast kehtima hakanud seadusemuudatus on kohtutäiturite koja väitel vähendanud kohtutäiturite sissetulekuid kolmandiku võrra.

Nimelt leidis justiitsministeerium, et osa kohtutäiturite tasusid on põhjendamatult kõrged ja koormavad menetlusosalusi, mistõttu otsustatigi, et kui võlgnik tasub võla vabatahtliku tähtaja jooksul, siis saab täituritasu olla vaid 15 eurot, kirjutab Äripäev.

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja kantsler Kristi Hunt selgitas, et praegu kehtiv täitemenetlussüsteem näeb ette, et kõiki täiturite tegevusi finantseeritakse täituri tasude arvel, mitte riigieelarvest, kuid nüüd on vähenenud nii menetluste arv kui ka neilt saadav tasu.

Julianus Inkasso juhatuse esimehe Ülar Maapalu hinnangul pole

kohtutäiturite probleemiks mitte väikesed tasud ega nende klientide äris osalemise keeld, vaid tavapärane turukonjuktuuri lainetus, killustatus ja tehnoloogiline mahajäämus.