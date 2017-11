Narva muuseumile otsitakse konkursiga uut juhti

Juhatuse liige vastutab sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Juhatuse liikme ülesanded tulenevad sihtasutuse nõukogu otsustest, sihtasutuse põhikirjast ja kehtivatest õigusaktidest, seisab konkursiteates.

Märgitud on veel, et tööle asumine toimuks esimesel võimalusel ning juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis aastat.

Muuseumi nõukogu läks suvel juhi konkursi korraldades tülli.

Narva muuseumi nõukogus on kuus liiget, kolm riigi ja kolm Narva poolt. Põhikirja järgi on häälte võrdse jagunemise korral otsustav hääl esimehel ja esimehe koht on praegu riigi käes.

Narva muuseumi pikaajalise eksjuhi, praeguse sihtasutuse nõukogu liikme Eldar Efendijev ütles septembris ERR-ile, et Narva linnajuhid jõudsid küll kultuuriministriga kokkuleppele, et riik loobub nn topelthääle kasutamisest, kuid nõukogu suvel toimunud koosolekul see kokkulepe miskipärast ei töötanud.

Narva muuseumi nõukogu esimees, kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Sits ütles vastulauses, et tema lähtub nõukogu tööd juhtides põhikirjast ja muuseumi huvidest.

Probleemiks oli Narva linna soov leida muuseumile uus juht veel enne 15. oktoobril toimunud kohalikke valimisi, kuid Tarvi Sits ei pidanud sellist kiirustamist põhjendatuks.