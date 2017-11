Jõks Silvergate'ist: kohtus poleks juhtum süüdimõistmisega päädinud

Jõks rääkis "Terevisioonis", et skandaal tõi kaasa positiivse muutuse, sest ühiskonnas algas arutelu erakondade rahastamise üle ja poliitiline kultuur muutus.

"Juristina öeldes oleks prokuröril selle asjaga kohtusse minna olnud väga ebakindel. Kohtus ei oleks see pruukinud süüdimõistmisega päädida, kuid igaüks, kes seda määrust loeb, saab endale järeldused teha," ütles Jõks.

Jõksi sõnul on ühiskonnas pärast Reformierakonna rahastamisskandaali muutunud väga palju.

"Võib öelda, et pärast seda skandaali tulid inimesed tänavale välja oma demokraatia kvaliteedi pärast, tuletan meelde - "Aitab valelikust poliitikast" liikumine, Harta 12, rahvakogu, seadusemuudatused. Ühest küljest on palju juhtunud, aga teisest küljest on selge ka see, et erakonna rahastamine on läinud viisakamaks, kilekottidega poliitikat enam ei osteta. Praegu käib see kuidagi teisi kanaleid pidi," tõdes ta.

Jõksi sõnul andis rahulolematus, mis 2012 oli, tegelikult Eesti poliitikale elektrilise šoki, mida oli väga vaja.

Nn Silvergate’i skandaal Reformierakonna rahastamise asjus puhkes 2012. aasta mais, kui toona Reformierakonda kuulunud Silver Meikar avaldas Postimehes arvamusloo "Erakondade rahastamisest. Ausalt".

Riigiprokuratuur käivitas Meikari väidete kontrollimiseks kriminaaluurimise, kuid see lõpetati ning süüdistusi kellelegi ei esitatud.