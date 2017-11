Küsitluses osales ligi 79,5 protsenti hääleõiguslikest kodanikest ehk kahe kuu jooksul toimunud hääletamisest võttis osa rohkem kui 12,7 miljonit inimest, vahendasid BBC, Yle jt.

Küsimus, millele pidi vastuse andma, kõlas järgnevalt: "Kas abieluseadust tuleks muuta nii, et samasoolistel paaridel oleks võimalus abielluda?" Ekspertide hinnangul on 80 protsendile lähenev osalemisaktiivsus vabatahtliku arvamusküsitluse puhul harukordne.

Küsitluse näol on tegu mittesiduva soovitusega riigi parlamendile, kus geiabielude teema on poliitikute hulgas palju vaidlusi tekitanud.

Eelnõu abieluseaduse muutmiseks esitati Austraalia parlamendi ülemkojale kolmapäeval ning nüüd algab debatt selle täpsema sisu üle.

Paremtsentristlikku Liberaalset Parteid esindav peaminister Malcolm Turnbull, kes ise on sooneutraalse abielu seadustamist pooldanud, avaldas lootust, et abieluseaduse muutmisega saadakse valmis hiljemalt jõulupühadeks.

"Miljonid austraallased on rääkinud ja nad on hääletanud ülekaalukalt abieluvõrdsuse poolt. Nad ütlesid "jah" õiglusele, "jah" pühendumisele, "jah" armastusele," sõnas peaminister.

Kui valimas käimine on Austraalias kohustuslik, siis abieluseaduse muutmist puudutav posti teel toimunud arvamusküsitlus oli küll riiklik, kuid samas vabatahtlik ja parlamendi jaoks mittesiduv. Põhjuseks oli see, et kohustusliku rahvahääletuse korraldamine hääletati senatis erinevatel põhjustel kahel korral maha.

Seega on valitsusel käes selge tulemus, mis näitab, et suurem osa Austraalia valijatest toetab samasoolistele paaride abielu seadustamist. Samas algab parlamendis nüüd detailsem debatt, kus nii jah-kampaania kui ka ei-kampaania üritavad seadusemuudatuse sõnastuse nimel lobitööd teha. Näiteks võivad samasooliste abielu vastu olnud aktivistid ja poliitikud - kelle seas on näiteks Turnbulli erakonna konservatiivsema tiiva esindajad - asuda tegema kampaaniat selle nimel, et näiteks ettevõtetel oleks seaduslik õigus keelduda geiabieluga seotud teenustest või et geiabielude vastaste seisukohtade omamisel oleks seaduslik kaitse.