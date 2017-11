Belobrovtsev "Otse uudistemajast": Ratas tunneb Tallinna vastu suurt huvi

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on Keskerakonnal nelja uue linnaosavanema ametisse määramisel läbirääkimised käimas ning märkis, et küllap on avalikkuse jaoks ka üllatavaid nimesid. Veel lisas ta, et peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas tunneb Tallinna asjade vastu suurt huvi, kuid laseb otsustada Tallinna juhtidel.

Keskerakonna Tallinna piirkondade nõukogu otsustas teisipäeval nimetada vaid neli linnaosavanemat kaheksast.

Belobrovtsev ütles ERR-i uudisteportaali saates "Otse uudistemajast" ajakirjanik Ainar Ruussaarele, et probleeme ei olnud ning polnudki eesmärki kõiki vanemaid paika saada.

"Läbirääkimised käivad erinevate inimestega, vahel pole need kõige lihtsamad," nentis abilinnapea. Ta märkis, et ülejäänud linnaosade vanemad saavad kinnitatud Keskerakonna Tallinna nõukogus uue nädala esmaspäeval.

Küsimusele, et kas on välja tulemas mõni üllatusnimi, vastas Belobrovtsev: "Kindlasti." Samas pole tema sõnul usutav, et keegi neist neljast tuleks väljaspoolt Keskerakonda.

Oma kolme suure eesmärgina nimetas abilinnapea Belobrovtsev koolide ja lasteaedade remonti, lasteaedade ootejärjekordade kaotamist ning pakkuda tasuta võimalusi - toitu lasteaedades, spordiringe jms.

Belobrovtsev möönis, et Eestis hakkasid integratsiooniga asjad viltu minema, kui 1990. aastatel hakati selleks saama Euroopa Liidu raha, mida "kuritarvitati". Ta tõi näiteks kultuuriseltside rahastamise, millest aga lõimumisele kasu ei sündinud.

Pronksiöö järel hakati tema sõnul tõsisemalt mõtlema, et Eesti venelastega võiks rohkem rääkida.

Keskerakond on Jüri Ratase esimeheks valimise järal muutunud avatumaks ja teised erakonnad arvestavad nendega. Ratase kohta ütles Belobrovtsev, et ta suhtleb erakonna teiste liikmetega, on kättesaadav ja arvestab. "Ta konsulteerib Tallinna inimestega ja meil on oluline teada, mida ta arvab."