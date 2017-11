LAV-i president loodab, et tüli Zimbabwes lahendatakse sõbralikult

Lõuna-Aafrika Vabariigi president Jacob Zuma avaldas kolmapäeval Zimbabwe sündmusi kommenteerides lootust, et võimupööre naaberriigis ei too kaasa põhiseadusevastast valitsust.

Zuma sõnul oleks põhiseadusevastane areng vastuolus nii Aafrika Liidu (AU) kui ka Lõuna-Aafrika Arenguühendus (SADC) seisukohtadega, vahendas Reuters.

President selgitas, et SADC jälgib olukorda Zimbabwes tähelepanelikult ja murelikult ning on valmis aitama kriisile rahumeelse lahenduse leidmisel.

Zuma kutsus Zimbabwe vastasseisu osapooli üles rahule ja vaoshoitusele ning avaldas lootust, et tüli suudetakse sõbralikult lahendada.

Zimbabwes algas teisipäeva õhtul tõenäoline sõjaväeline riigipööre, kus relvajõudude sõidukid mitmed olulised kohad pealinn Harares oma kontrolli alla võtsid. Võimalik, et tegu on alates 1987. aastast presidendiks olnud 93-aastase Robert Mugabe valitsusaja lõpuga, kuigi sõjaväe esindajad on kinnitanud, et presidendiga on kõik korras ning et relvajõud tegutsevad vaid "kurjategijate" tõrjumisega võimu juurest.