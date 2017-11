Birma liider Aung San Suu Kyi lükkas kolmapäeval tagasi väited, et ta on vaikinud rohingjade kriisi kohta.

"Ma ei ole vaikinud... inimesed mõtlevad sellega seda, et ma pole öelnud midagi piisavalt huvitavat," sõnas ta pressikonverentsil USA välisministri Rex Tillersoniga.

"See, mida ma ütlen, ei peagi põnev olema, see peab olema täpne... et mitte ässitada inimesi üksteise vastu," rõhutas Suu Kyi.

Augustis Arakani osariigis puhkenud vägivald on sundinud rohkem kui 600 000 rohingjat Bangladeshi põgenema. Kriitikute sõnul on süstemaatilise vägivalla eest vastutavad Birma võimud ning sisuliselt olevat kampaania võtmas juba genotsiidi mõõtmeid.

Paljud Bangladeshi saabunud põgenikud on pajatanud verdtarretavaid lugusid mõrvadest, vägistamistest ja süütamistest.

Tillerson: USA kaalub sanktsioone Birma üksikisikute vastu

USA kutsub üles korraldama sõltumatut juurdlust Birmas puhkenud humanitaarkriisi suhtes, mille tagajärjel on riigist põgenenud sadu tuhandeid moslemitest rohingjasid, ütles Tillerson.

Ühendriigid kaaluvad sanktsioone Birma üksikisikute vastu, keda peetakse rikkumiste läbiviijateks, kuid mitte laialdasi majandussanktsioone terve riigi vastu, selgitas Tillerson pressikonverentsil.

"Kõik see peab tuginema asitõenditele," ütles Tillerson. "Kui meil on usutavat informatsiooni... et teatud isikud olid vastutavad konkreetsete, meie jaoks vastuvõetamatute tegude eest, siis võivad suunatud sanktsioonid olla vägagi sobivad," sõnas USA minister.

Tillersoni visiit Birmas kestab ühe päeva.

Tillerson loodab veenda Birmat lõpetama vägivalda rohingjade vastu

Tillerson sõitis kolmapäeval Birmasse, et veenda Aung San Suu Kyid ja riigi mõjuvõimsa armee juhti lõpetama Arakani osariigis vägivalda rohingja moslemite vastu.

ÜRO on nimetanud Birma relvajõudude jõulist tegutsemist rohingjade vastu etniliseks puhastuseks.

Kolmapäeval Birma pealinna Naypyidawi saabunud Tillerson kohtus kõigepealt Birma relvajõudude juhi Min Aung Hlaingiga. Ta kutsus lõpetama vägivalda ja tagama rohingjade turvaline naasmine kodumaale.

Washington on hoiatanud Birmat sõjaliste sanktsioonide eest, kui vägivald ei lõpe.

"Meie arvates on Birma teinud viimastel aastatel suuri edusamme ja me ei tahaks näha, et need edusammud pöörduksid ebaadekvaatse reageerimise tõttu sellisele kriisile," ütles üks USA välisministeeriumi ametnik Tillersoni visiidi eel.

Kunagise opositsiooniaktivisti Suu Kyi näol on tegu Nobeli rahupreemia laureaadiga ja seoses tema reaktsiooniga rohingja kriisile on mitmed arvamusliidrid ja organisatsioonid kutsunud üles Birma juhilt preemiat ära võtma.

Inimõigusorganisatsioonid süüdistavad Suu Kyid suutmatuses mõista hukka armee tegevust ja kaitsta rohingjasid kasvava islamofoobia eest.

Operatsioonide eest Arakani osariigis vastutab aga Birma sõjavägi ja Suu Kyi võim on pärsitud riiki aastakümneid valitsenud sõjaväehunta põhiseadusega.