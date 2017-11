Läheme EXPO-le, ei lähe EXPO-le: valitsus ei suuda otsustada

Poolteist aastat tagasi, 2016. aasta juunis teatas toonane valitsus korduvalt, et Eesti tõenäoluselt ei osale Dubai EXPO-l.

Aasta tagasi valitsus aga vahetus ja ettevõtlusminister Urve Palo võttis tänavu teema uuesti arutada. Ehkki ka tema jõudis kiiresti järeldusele, et Eestil Dubaisse asja pole, tõstsid kisa IT-ettevõtted ja toidusektor, kes leidsid, et erinevalt Itaaliast, kus Eesti käis EXPO-l, oleks Dubais Eesti ettevõtete jaoks ekspordipotentsiaali. Ettevõtted teatasid lausa, et on valmis osavõttu osaliselt ise rahastama.

Minister Palo ehmatas ära ja otsustas ettevõtetega veel nõu pidada, enne kui lõplik otsus langetatakse, ka riigikontrolör Alar Karis kiitis ministri avaldust erasektoriga koostöö plaanimisest.

Alates suvest on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist vastatud ERR-ile iga kuu: järgmisel kuul peaks küsimus valitsuse laual olema, siis otsustatakse. Juulis aga, mil see valitsuse päevakorda võeti, jäeti see viimasel hetkel siiski päevakorrast taas välja ning otsust jällegi ei sündunud.

Viimati vastas majandusministeeriumi avalike suhete nõunik Kadri Tonka septembris, et ilmselt on valitsuse otsust oodata novembris.

Nüüd on november käes, ent valitsuse istungite päevakorda pole EXPO senini jõudnud.

Naabrite otsuste ootel

Kadri Tonka tõdeb nüüd, et novembris tõepoolest valitsuse otsust siiski ei sünni, sest oodatakse naaberriikide vastavaid otsuseid.

"Nii Läti kui Leedu kaaluvad osalemist, kuid ei ole seda veel ametlikult kinnitanud ega ole ka veel teada, kas neil on soov osaleda oma paviljoniga või ühisstendidega või mingil muul kujul," ütleb Tonka. "Ka Soome, Rootsi, Taani, Norra ei ole oma osalust seni veel kinnitanud."

Kui aga kõik ootavad otsustamisega oma naabrite järel, mis siis saab? Keegi peab esimesena otsuse langetama.

Tonka nõustub, et lõputult otsustamist edasi lükata ei saa.

"Otsus osalemise kohta peab sündima lähiajal, kuid tõenäoliselt võetakse see vastu järgmise aasta alguses," kõlab uus veksel.

Ka seda, milline on põhimõtteline otsus, kas Eestil üldse huvi osaleda on või mitte, polevat veel vastu võetud.

"Oleme välja arvutanud, et EXPO-l osalemise kulud kokku võiksid olla ligikaudu kuus-seitse miljonit eurot ning kui võetakse vastu otsus osaleda, siis see rahastus peaks tulema riigieelarvest," annab Tonka aimu osalemise maksumusest.

Ometi pole erarahastuse kaasamine ka välistatud.

Ministeerium ise on oma kommunikatsioonis algusest peale minekut pigem välistanud - osavõtt on kahtlemata kulukas. Samas ei taheta ka ettevõtjatega sektorite kaupa tülli pöörata. Nii peabki minister leidma julguse, et otsus vastu võtta, kuid selleks on vaja valitsus konsensuslikult selja taha saada. Ebapopulaarsed otsused ei sünni lihtsalt.