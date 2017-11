Liibanoni president: Saudi Araabia hoiab Hariri perekonda vangis

Hariri teatas 4. novembril Riyadhis viibides, et astub Liibanoni peaministri kohalt tagasi ning ta pole tänaseni kodumaale naasnud. Hariri süüdistas Iraani ja mõjukat Liibanoni šiialiikumist Hezbollah tema vastu suunatud vandenõus ning sõjalises sekkumises Süürias ja Jeemenis, vahendas Reuters.

"Miski ei õigusta peaminister Saad Hariri suutmatust naasta 12 päeva jooksul, sestap oleme seisukohal, et teda hoitakse seal kinni, seda vastuolus Viini konventsiooniga," ütles Aoun Liibanoni presidendi ametlikul Twitteri kontol.

Samal ajal teatas diplomaatiline allikas, et Saudi Araabiat külastaval Prantsuse välisministril Jean-Yves Le Drianil on kavas kohtuda ka Haririga.

Hariri lubas paari päeva pärast Liibanoni naasta

Hariri, kelle ootamatu tagasiastumine Saudi Araabias visiidil viibides paiskas riigi kriisi, lubas teisipäeval kahe päeva pärast kodumaale naasta.

Rohkem kui nädal aega Twitteris vaikinud Hariri kinnitas esimeses säutsus, et temaga on kõik korras ja et ta naaseb ilma perekonnata, kes jääb oma koju Saudi Araabiasse.

Liibanoni president Michel Aoun on keeldunud Hariri 4. novembri lahkumisavaldust rahuldamast ning ei kavatse seda teha enne Hariri naasmist kodumaale.

Liibanonis kahtlustatakse, et Haririt sunniti lahkumisavaldust esitama ja teda hoitakse Saudi Araabias vägisi kinni. Hariri lükkas pühapäeval teleusutluses need väited tagasi ja lubas peatselt Liibanoni naasta.

Mõned Liibanoni ametnikud nõuavad, et ta tuleks koos perekonnaga, sest siis ei saaks saudid teda survestada.

Liibanoni välisminister alustas teisipäeval Euroopa ringreisi

Liibanoni välisminister Gibran Bassil alustas teisipäeval Brüsselis Euroopa ringreisi, mille esmärk on koguda diplomaatilist toetust ja selgitada Liibanoni positsiooni pärast Hariri lahkumist. Pärast Brüsselit külastas minister Prantsusmaad.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Federica Mogherini avaldas teisipäeval lootust, et ootamatult tagasiastumisest teatanud Liibanoni peaminister pöördub lähipäevil kodumaale tagasi.

Mogherini rõhutas teisipäeval Brüsselis välisminister Bassiliga kohtudes EL-i toetust Liibanoni "stabiilsusele, ühtsusele, terviklikkusele ja suveräänsusele".

"Tihedad kontaktid jätkuvad peaminister Haririga ka EL-i diplomaatiliste kanalite kaudu. Kõrge esindaja/asepresident Mogherini ootab lähipäevil tema ja ta perekonna Liibanoni naasmist," öeldi avalduses.

Ka Prantsuse peaminister Édouard Philippe ütles teisipäeval, et Liibanoni peaminister Hariri peab saama Saudi Araabiast kodumaale naasta, sest ainult nii laheneb tema ootamatust tagasiastumisest põhjustatud kriis.

"Kaalul on see, kas härra Hariri saab vabalt kodumaale naasta, et Liibanoni põhiseadusest lähtuvalt olukorda selgust tuua," ütles Philippe Prantsuse parlamendis ja lisas, et Hariri tagasiastumine, mille ta tegi teatavaks Saudi Araabiast televisiooni vahendusel, põhjustas riigis segaduse.

Analüütikute sõnul on Liibanoni järjekordse kriisi näol tegu ühe osaga suuremast vastasseisust Saudi Araabia ja Iraani vahel.